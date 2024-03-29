ГК «Элемент» намерена вложить 20 млрд рублей в проект по производству кремниевых диодов и транзисторов на заводе «Микрон», узнал «Коммерсантъ». Силовые компоненты используются на платах почти всех электронных приборов, сейчас 90% спроса на них в России закрывает Китай. «Элемент» надеется обеспечить до 60% российского спроса в перспективе шести лет

ГК «Элемент» планирует инвестировать 20 млрд рублей в проект по производству силовых компонентов (транзисторов и диодов из кремния и карбида кремния) на заводе «Микрон», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке микроэлектроники. Такие компоненты используются на платах почти всех электронных приборов — от бытовой техники до телеком-оборудования и управляющих блоков атомных реакторов.

Проект получил название «Кубик», подтвердили в «Элементе». «До недавнего времени потребности российского рынка в таких компонентах более чем на 90% закрывались за счет иностранных производителей», — отметил представитель группы. По его словам, производитель рассчитывает в перспективе шести лет обеспечить до 60% спроса на силовые компоненты в России. К 2030 году группа намерена выйти на проектную мощность в 100 000 пластин на кремнии и в 40 000 пластин на карбиде кремния.

«Если ГК «Элемент» реализует заявленные планы по развитию производства, то в условиях высокого спроса на компоненты планы по доле рынка осуществимы», — отметили в пресс-службе производителя электроники Fplus. В компании отметили, что готовы наращивать долю российской компонентной базы. Китайские фабрики, которые почти полностью закрывали спрос на российском рынке, в последнее время больше ориентируются на внутренний, что сказывается на доступности компонентов в России, указал источник издания в отрасли.

«На данный момент преимущественно закупаем все необходимое в Китае, но для реализации таких поставок требуется время и усложненная финансовая логистика», — рассказал вице-президент по коммерции группы «Рикор» Сергей Куприянов. По его словам, компания готова использовать силовые компоненты от «Элемента».

Рынок силовых компонентов не требует таких масштабных инвестиций, как цифровые микросхемы, где проекты оценивают в десятки миллиардов долларов, отметил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Планируемые инвестиции «Элемента» он назвал «крупным вложением даже на уровне мировых лидеров в производстве силовых компонентов».

По оценке эксперта, российский рынок силовых компонентов «составляет около $90 млн (8,3 млрд рублей), а его потенциал — примерно $250 млн (23 млрд рублей) при условии, что 100% рынка займут российские преобразователи электроэнергии». Для окупаемости проекта ГК «Элемент» не хватит российских покупателей и потребуется изучить возможности экспорта, считает Покровский.