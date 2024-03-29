НИУ "МЭИ" — лауреат премии СНГ 2023 в области качества

29 марта 2024 года на заседании Экономического совета СНГ принято решение о присуждении премий Содружества Независимых Государств 2023 года за достижения в области качества продукции и услуг. Совет состоялся в рамках международного экономического форума государств-участников СНГ в Москве.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — единственный университет в России, удостоенный стать лауреатом премии СНГ 2023 в области качества продукции и услуг.

«Для НИУ «МЭИ» участие в конкурсах на Премию в области качества продукции и услуг СНГ — это возможность получить международное подтверждение нашего высокого уровня организации процессов и отношений с нашими партнёрами. Благодаря общению с ведущими экспертами, университет совершенствует процессы обучения, научные исследования и инновации, а также управление и организацию университетской жизни», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Ранее в 2016, 2022 и 2017 годах НИУ «МЭИ» становился лауреатом Премий в области качества Правительства РФ и СНГ соответственно.

Победителями конкурса также стали организации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Конкурс на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг нацелен на создание конкурентоспособной экономики и повышение качества жизни граждан государств-участников СНГ.

Премия СНГ присуждается один раз в два года. Претендентами могут быть организации при условии выхода в финал на национальном этапе конкурса, подтверждения ими должного качества продукции или услуг в течение не менее двух лет, предшествующих проведению конкурса, а также осуществления экспорта продукции или услуг в одно государство-участника СНГ или более.​