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"Завод Москабель" на выставке MINING World Russia 2024

29 марта 2024, 16:45 318 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ГК Москабельмет
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«Завод Москабель» второй год подряд участвует в выставке MINING World Russia. В конце апреля компания представит кабельные решения на масштабном мероприятии добывающей отрасли, которое считается самым представительным по составу участников и посетителей. 

28-я международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых MINING World Russia-2024 пройдет с 23 по 25 апреля в МВЦ «Крокус Экспо». Мероприятие организовано компанией ITE Group, которая с 1991 года проводит крупнейшие отраслевые мероприятия по различным тематикам и располагает офисами в Москве, Дубае и Пекине.

Одно из крупнейших мероприятий ITE Group — выставка MINING World Russia. Она проходит уже на протяжении 27 лет и собирает на одной площадке отечественных и зарубежных производителей и поставщиков машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых. В прошлом году в MINING World Russia участвовали 368 компаний из 16 стран мира. Выставка представлена 11 разделами, включая такие как: «IT-технологии и автоматизация технологических процессов в горнодобывающей отрасли», «Машины и оборудование для добычи полезных ископаемых, машины» и «Оборудование для обеспечения безопасности горных работ».

«Завод Москабель» дебютировал на выставке в прошлом году. В этот раз он представит свои решения на стенде D2093. Среди продукции, с которой предприятие познакомит посетителей, будут кабели, подходящие для эксплуатации в экстремальных температурах, в условиях вечной мерзлоты и на заболоченной местности, а также системы кабельного мониторинга, которые помогут увеличивать уровень добычи, сокращать затраты на техобслуживание объектов и предотвращать аварии в скважинах, трубопроводах, шахтах, тоннелях, а также на дорожной инфраструктуре.

Посещение MINING World Russia-2024 — это уникальная возможность ознакомиться с последними новинками отрасли, трендами и тенденциями рынка, найти новых поставщиков, провести плодотворные переговоры и заключить выгодные контракты с крупнейшими отечественными и зарубежными производителями. 

«Завод Москабель» приглашает на MINING World Russia-2024 и дарит промокод на бесплатное посещение! Введите при регистрации moscabelmet и получите свой билет по ссылке. Без промокода вход на выставку платный. Выставка пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» (Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, 16), в павильоне 1, залы 1, 2, 3, 4. Стенд «Москабельмет» — D2093.

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Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ, MINING World Russia-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 
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