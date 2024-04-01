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"Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин — Хабаровск — Владивосток"

1 апреля 2024, 17:15 401 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО Газпром
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ПАО «Газпром» / gazprom.ru

ПАО «Газпром» / gazprom.ru

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе работ по реализации проекта «Система магистральных газопроводов „Восточная система газоснабжения“».

Проект предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Востоке России и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны. Это обеспечит дополнительную надежность и гибкость поставок газа отечественным потребителям, откроет новые возможности для развития газификации регионов Сибири и Дальнего Востока.

В настоящее время «Газпром» реализует первоочередной этап проекта. Он предусматривает соединение действующих магистральных газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Для этого в 2024 году начато строительство участка «Белогорск — Хабаровск» «Восточной системы газоснабжения». Его протяженность составит более 800 километров. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по другим участкам.

На заседании Правления также был одобрен проект Стратегии цифровой трансформации ПАО «Газпром» (Группы Газпром). Документ актуализирован в соответствии с обновленными методическими рекомендациями Минцифры России.

Вопросы о ходе работ по реализации проекта «Система магистральных газопроводов „Восточная система газоснабжения“» и об актуализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «Газпром» (Группы Газпром) будут внесены на рассмотрение Совета директоров компании.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ГАЗПРОМ, ГАЗОПРОВОД

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