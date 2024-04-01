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Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе работ по реализации проекта «Система магистральных газопроводов „Восточная система газоснабжения“».
Проект предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Востоке России и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны. Это обеспечит дополнительную надежность и гибкость поставок газа отечественным потребителям, откроет новые возможности для развития газификации регионов Сибири и Дальнего Востока.
В настоящее время «Газпром» реализует первоочередной этап проекта. Он предусматривает соединение действующих магистральных газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Для этого в 2024 году начато строительство участка «Белогорск — Хабаровск» «Восточной системы газоснабжения». Его протяженность составит более 800 километров. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по другим участкам.
На заседании Правления также был одобрен проект Стратегии цифровой трансформации ПАО «Газпром» (Группы Газпром). Документ актуализирован в соответствии с обновленными методическими рекомендациями Минцифры России.
Вопросы о ходе работ по реализации проекта «Система магистральных газопроводов „Восточная система газоснабжения“» и об актуализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «Газпром» (Группы Газпром) будут внесены на рассмотрение Совета директоров компании.
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