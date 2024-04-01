Соответствующее постановление подписано Правительством РФ.

Маркетплейсы стали полноценными участниками оборота маркируемой продукции. Они несут ответственность за товары с маркировкой, которые продаются через их площадки (данное требование распространяется при реализации товаров со склада маркетплейса) и обязаны передавать в систему «Честный знак» соответствующие сведения.

Кроме того, документ совершенствует порядок передачи информации в ГИС ТМ для участников государственных и муниципальных закупок. Теперь сведения о выводе товаров из оборота можно будет предоставлять через ЕИС в сфере закупок.