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Уточняется порядок передачи информации в систему маркировки участниками оборота маркируемой продукции

1 апреля 2024, 09:48 168 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Минпромторг России
Авторы и источники / Правообладателям

Соответствующее постановление подписано Правительством РФ.  

Маркетплейсы стали полноценными участниками оборота маркируемой продукции. Они несут ответственность за товары с маркировкой, которые продаются через их площадки (данное требование распространяется при реализации товаров со склада маркетплейса) и обязаны передавать в систему «Честный знак» соответствующие сведения.

Кроме того, документ совершенствует порядок передачи информации в ГИС ТМ для участников государственных и муниципальных закупок. Теперь сведения о выводе товаров из оборота можно будет предоставлять через ЕИС в сфере закупок.

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Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЧЕСТНЫЙ ЗНАК, МАРКИРОВКА

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