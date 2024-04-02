Специалисты Кунгурских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» проводят мероприятия по повышению надежности работы оборудования подстанции 35/6 кВ «Промбаза».

Энергетикам предстоит отремонтировать два масляных выключателя и семь разъединителей 35 кВ, четыре масляных выключателя 6 кВ, и заменить в ячейках 6 кВ 8 масляных выключателей - на современные вакуумные. Всего на данные мероприятия будет направлено более 5,4 миллионов рублей.

Подстанция 35/6 кВ « «Промбаза» питает жилой микрорайон «Нагорный», две городские котельные, станцию «Водоканала», производственные базы «Теплоэнерго», мясоперерабатывающий завод, завод «Металлист» — один из лидеров отечественного рынка скобяных изделий, мебельной фурнитуры и перфорированного крепежа, целый ряд дошкольных учреждений и учреждений сферы образования. В данной части Кунгура проживает более 10 тысяч человек.