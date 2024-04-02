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Энергетики филиала "Россети Урал"-"Пермэнерго" повышают надежность электроснабжения важной части Кунгура

2 апреля 2024, 14:00 359 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал

Специалисты Кунгурских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго»  проводят мероприятия по повышению надежности работы оборудования подстанции 35/6 кВ «Промбаза».

Энергетикам предстоит отремонтировать  два масляных  выключателя и семь разъединителей  35 кВ, четыре масляных выключателя  6 кВ,  и заменить в ячейках 6 кВ  8 масляных выключателей -  на современные вакуумные. Всего на данные мероприятия будет направлено  более 5,4 миллионов  рублей.

Подстанция 35/6 кВ « «Промбаза» питает  жилой микрорайон «Нагорный», две городские котельные, станцию «Водоканала», производственные базы «Теплоэнерго», мясоперерабатывающий завод, завод «Металлист» — один из лидеров отечественного рынка скобяных изделий, мебельной фурнитуры и перфорированного крепежа, целый ряд дошкольных учреждений и учреждений сферы образования. В  данной части Кунгура  проживает более 10 тысяч человек.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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