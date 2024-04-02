Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») создают комплекс испытательно-учебного оборудования для командно-измерительных систем автоматизированного наземного комплекса управления космическими аппаратами. У нового оборудования много функций – от проверки технических решений при проектировании наземных станций и испытаний блоков бортовой аппаратуры различного назначения до обучения персонала работе с командно-измерительной системой.

Разработанный специалистами РКС программно-аппаратный комплекс состоит из стационарного стенда с измерительными средствами, станции контрольно-проверочной аппаратуры и виртуального учебно-тренировочного класса. Для контроля и проверки работы бортовых систем спутников разрабатывается мобильная версия стенда с функционалом стационарного варианта.

Заместитель генерального директора, генеральный конструктор РКС по наземным системам и комплексам Максим ЩЕРБАКОВ: «Собственные испытательные мощности в виде стендо-испытательной базы позволят качественнее тестировать разрабатываемое оборудование и технологии, быстрее приводить их к заданным стандартам качества и тем самым ускорять процесс унификации и запуска серийного производства аппаратуры для проектов наземного комплекса. Новый подход позволит сократить затраты на проведение испытаний, существенно уменьшит их сроки, повысит эффективность и качество подготовки персонала».

Стационарный испытательный стенд – ключевой инструмент контроля, измерения параметров и тестирования блоков различного оборудования наземных технических средств и линий связи, формирующих радиоканалы передачи и приема информации внутри командно-измерительной системы. Испытания позволят оценить функциональность работы аппаратуры при моделировании реальных условий эксплуатации и дополнительных повышенных нагрузках. Таким образом выявляются недочеты и нарушения, которые можно доработать и оперативно устранить. Стенд универсален и учитывает перспективу отработки для всех видов создаваемых космических аппаратов, позволяет проводить обучение персонала для новых наземных станций.

Важным преимуществом виртуальной учебно-тренировочной части комплекса является интерактивность и масштабируемость. Ситуационные сценарии и обучающие модули позволят оператору командно-измерительной системы отрабатывать действия по управлению существующими и перспективными космическими аппаратами в различных ситуациях. Наряду с использованием готовых учебных курсов и программ, платформа может быть адаптирована под другие обучающие материалы и программное обеспечение.

Испытательно-учебный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Холдинг «Российские космические системы» – головной разработчик более 80% систем наземного автоматизированного комплекса управления; РКС также обеспечивает эксплуатацию и модернизацию наземной инфраструктуры управления космическими аппаратами отечественной орбитальной группировки. Важнейшим и наиболее сложным элементом наземного комплекса являются станции командно-измерительных систем, предназначенные для измерения текущих навигационных параметров движения космических аппаратов и обеспечения обмена информацией.