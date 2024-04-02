Завершен сверхтиповой капитальный ремонт гидроагрегата №3 Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»). После завершения ремонта проведены пуско-наладочные испытания, гидроагрегат работает с номинальными параметрами.

Ремонт гидроагрегата продолжался в течение восьми месяцев. За это время была проведена ревизия основных узлов системы регулирования, турбинного и генераторных подшипников, выполнен ремонт статора генератора, ротора генератора и рабочего колеса турбины с их выемкой на монтажную площадку, отремонтировано вспомогательное оборудование, системы возбуждения и защит гидроагрегата.

По итогу ремонта выполнен большой комплекс задач по восстановлению исправности рабочего колеса с механической обработкой поршня, цилиндра и заменой ряда деталей кинематики рабочего колеса. Данные работы были выполнены на производственных площадках заводов крупного машиностроения.

Капитальный ремонт выполнен силами Новосибирского производственного участка Саяно-Шушенского филиала Гидроремонт-ВКК в сопровождении служб Главного инженера Новосибирской ГЭС.

Гидроагрегат №3 был введён в работу 66 лет назад - 30 марта 1958 года с мощностью 55 МВт. В 2017 году при реализации программы комплексной модернизации (ПКМ) проведено техническое перевооружение турбины, отработавшей свой срок эксплуатации. Последний текущий ремонт, в рамках которого была проведена ревизия и проверка основных и вспомогательного узлов гидроагрегата, проводился в 2022 году. На сегодня мощность гидроагрегата составляет 70 МВт.