Программа 220: гарантия бюджетного обучения в НИУ "МЭИ"

Национальный исследовательский университет «МЭИ» усиливает подготовку кадров по ключевым направлениям для регионов. В этом году приемная кампания в НИУ «МЭИ» пройдет под лозунгом «Достигни балла ЕГЭ как напряжение в сети – стань энергетиком».

Университет запускает программу гарантированного зачисления на бюджет, которая будет способствовать подготовке кадров для базовой инфраструктурной отрасли экономики. В программе задействованы 29 образовательных программ в области тепло- и электроэнергетики, а также энергетического машиностроения.

Университет гарантирует поступающим с суммой конкурсных баллов 220 и более бюджетное обучение по востребованной на рынке труда специальности, а также предоставление места в общежитии для иногородних поступающих.

«Всё, что нас окружает сегодня, опирается на достижения энергетики. Мы нацелены усилить подготовку и обучение кадров из регионов для поддержания равного уровня развития инфраструктуры в городах России. В этом году мы гарантированно принимаем абитуриентов (а также иногородних абитуриентов с предоставлением мест в общежитии) на бюджетные места по 29 образовательным программам, если сумма баллов ЕГЭ и индивидуальных достижений не меньше 220 баллов», − рассказал о запуске программы ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Перечень образовательных программ уже сейчас доступен на сайте Приемной комиссии МЭИ.​​