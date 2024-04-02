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"Россети Юг" отремонтировали ключевую подстанцию Городищенского района Волгоградской области

2 апреля 2024, 10:24 127 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Юг
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Фото: ПАО «Россети Юг»

Фото: ПАО «Россети Юг»

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили капитальный ремонт основного оборудования подстанции 220 кВ, обеспечивающей электроэнергией в том числе три отдаленных населенных пункта Городищенского района Волгоградской области.

От стабильной работы ключевой подстанции района зависит качественное электроснабжение более 3,2 тыс. жителей хуторов Песковатки, Вертячего и Донского. Среди её потребителей также ряд крестьянско-фермерских хозяйств и Калачевская оросительная система, отвечающая за мелиорацию 2,5 гектаров возделываемых земель.

Ремонт масляного выключателя подстанции, от которой запитаны две понижающие подстанции, позволил повысить надежность транзита электроэнергии по воздушным линиям электропередачи 110 кВ.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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