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"Завод Москабель" дебютировал на TECH MINING СИБИРЬ 2024

2 апреля 2024, 10:12 126 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: ГК Москабельмет
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«Завод Москабель» представил специальные кабельные решения для распределенной энергетики Арктики и Дальнего Востока на «TECH MINING СИБИРЬ». На этой выставке предприятие участвовало впервые, но город, в котором она проходила, заводу хорошо и давно знаком.

Столичное кабельное предприятие продолжает деловую активность в Красноярске, где два года назад «Завод Москабель» открыл филиал. Директор по развитию завода Сергей Кислюк выступил на «TECH MINING СИБИРЬ» с докладом «Специальные кабельные решения для распределенной энергетики Арктики и Дальнего Востока».

Выставка прошла 14 и 15 марта в отеле «Novotel Красноярск Центр». На одной площадке собрались специалисты горнодобывающих компаний, представители научного сообщества и бизнеса, а также компании, предоставляющие технические, инженерные, финансовые, консультационные и программные услуги в сфере недропользования. Обсуждали разведку месторождений, обработку и обогащение полезных ископаемых, способы повышения эффективности действующих предприятий, вопросы экологии и промышленной безопасности.

«Завод Москабель» ведет постоянные научные разработки кабельных конструкций, основываясь на проблематике конечных потребителей, и разработал решения с учетом специфики Крайнего Севера: они подходят для прокладки в регионах вечной мерзлоты и высокой заболоченности, работают в широком диапазоне внешних воздействий и подходят для предотвращения аварий даже в малолюдных и безлюдных условиях.

На выставке предприятие представило:

  • кабели из алюминиевых сплавов с улучшенными характеристиками пластичности, уменьшенным весом и стоимостью по сравнению с медным;
  • холодостойкий кабель марки КРИОСИЛ АсРвАГОкПнг(А)-HF-ХЛ, который не подвержен охрупчиванию и разрушению покровов;
  • силовые кабели с броней из гофрированной алюминиевой трубки для прокладки в регионах вечной мерзлоты, в скалистой и болотистой местности, под водой и для речных переходов,;
  • кабельные системы мониторинга земляного полотна железных дорог на многолетнемерзлых грунтах с автоматическим оповещением при обнаружении опасных деформаций;
  • кабельные системы геотехнического мониторинга трубопроводов для предотвращения аварий и экологического ущерба с многолетним сроком службы;
  • кабельные системы постоянного мониторинга скважин с одновременным сбором данных распределения температуры и забойного давления;
  • а также другие собственные решения Группы компаний «Москабельмет» с интеграцией под ключ.

У Группы компаний «Москабельмет», в которую входит «Завод Москабель», прочная связь с Красноярском. Каждый год в городе проходит «Ночной кубок "Завода Москабель"» — турнир по баскетболу 3х3, который организуют совместно с БК «Енисей». В сибирской столице «Москабельмет» не раз участвовал в отраслевых и деловых мероприятиях, например в Красноярском экономическом форуме; а год назад сам организовал и провел масштабную конференцию «Алюминиевые инновации в наружном освещении. Сибирь – 2023», на которой собрались представители горсветов со всей России. И, как уже было сказано, в Красноярске работает региональное представительство «Завода Москабель» по Восточной Сибири (контакты: Васильева Анастасия Ивановна: +7 (963) 034-77-63, VasilyevaAI@ck.mkm.ru).

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Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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