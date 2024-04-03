Объем инвестиций в создание курорта "Байкальская слобода" на 3,5 тыс. номеров с яхтенной мариной оценивается в 39,6 млрд рублей, сообщил на туристическом форуме "Дикоросы" в Новосибирске первый замгендиректора АО "Корпорация туризм.РФ" Денис Секачев.

"Общий объем инвестиций 39,6 млрд рублей", - сказано в презентации Секачева. Отмечено, что почти 8 млрд рублей инвестирует государство, средства пойдут на обеспечивающую инфраструктуру - сети, водоснабжение, дороги и другие хозяйственно-бытовые потребности.

По его словам, создание крупного туристического комплекса на территории большого Байкала - актуальная задача, так как там есть сложности с размещением туристов. Курорт откроется в 2027 году. Для создания комплекса Иркутская область выделила 330 га площадей. Проект позволит создать более 5 тыс. рабочих мест.

"Будет впервые в истории Байкала создана яхтенная марина на Ангаре. Мы специально все делаем на Ангаре, потому что там очень серьезное природно-охранное законодательство вокруг Байкала, - сказал Секачев. - В 20 минутах езды по байкальскому тракту наша локация будет находиться. Марина будет на 450 стояночных мест для лодок с полным циклом, включая зимнее хранение, бункеровку, заправку. И даже сейчас Минстрой под эти проекты с Минприроды будут менять законодательство".

Как докладывал глава Бурятии Алексей Цыденов президенту Владимиру Путину, всего около 130 млрд рублей. частных инвестиций будет вложено в развитие туристского кластера "Волшебный Байкал" до 2035 года, который объединяет проекты на территории Иркутской области и Бурятии.

Создание кластера является частью крупного проекта "Пять морей и озеро Байкал". Кластер включает создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" в Бурятии, ОЭЗ "Ворота Байкала" в городе Байкальске и туристкой территории "Байкальская слобода" в поселке Тальцы в Иркутской области.