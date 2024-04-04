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ОКП "ЭЛКА-Кабель" станет участником ежегодной международной выставки "НЕФТЕГАЗ-2024"

4 апреля 2024, 14:15 317 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО ОКП ЭЛКА-Кабель
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ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель» станет участником ежегодной международной выставки Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса («НЕФТЕГАЗ-2024»), где представит совместную экспозицию с ООО «Богословский кабельный завод».

«Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых проектов мира. Ежегодно мероприятие подтверждает статус авторитетной нефтегазовой выставки и презентует новейшие технологии и образцы оборудования от ведущих российских и зарубежных производителей.

Выставку организует АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Дата проведения: 15-18 апреля 2024
Часы работы: 15 – 17 апреля: с 10:00 до 18:00, 18 апреля: с 10:00 до 16:00

Адрес проведения: г. Москва, ЦВК «Эскпоцентр» (м. «Выставочная», «Деловой центр»)
Расположение выставочного стенда: Павильон 8, зал 2, стенд 82А10

Ознакомиться с информацией о выставке и получить приглашение: https://www.neftegaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/

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Метки: ЭЛКА-КАБЕЛЬ, НЕФТЕГАЗ-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 

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