ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель» станет участником ежегодной международной выставки Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса («НЕФТЕГАЗ-2024»), где представит совместную экспозицию с ООО «Богословский кабельный завод».



«Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых проектов мира. Ежегодно мероприятие подтверждает статус авторитетной нефтегазовой выставки и презентует новейшие технологии и образцы оборудования от ведущих российских и зарубежных производителей.

Выставку организует АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Дата проведения: 15-18 апреля 2024

Часы работы: 15 – 17 апреля: с 10:00 до 18:00, 18 апреля: с 10:00 до 16:00



Адрес проведения: г. Москва, ЦВК «Эскпоцентр» (м. «Выставочная», «Деловой центр»)

Расположение выставочного стенда: Павильон 8, зал 2, стенд 82А10



Ознакомиться с информацией о выставке и получить приглашение: https://www.neftegaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/