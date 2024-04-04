В Госдуме наградили династию "Завода Москабель"

Группа компаний «Москабельмет» в лице «Завода Москабель», приняла участие в мероприятии в Государственной Думе. В рамках круглого стола выступил заместитель генерального директора «Москабельмет» Павел Чивкин, а представители трудовой династии Бабиных-Плотниковых получили награду.

Внимание к семье на всех уровнях

В Государственной Думе прошел круглый стол, посвященный поддержке семей. В нем участвовали заместитель генерального директора Группы «Москабельмет» Павел Чивкин, директор PR-службы Танчулпан Мухтарова, а также Наталья и Виктор Бабины — работники «Завода Москабель», представители трудовой династии и члены профсоюза.

Участники обсудили дополнительные дни отдыха, материальную помощь, развитие института наставничества и другие вопросы. На мероприятии предложили возродить конкурс на лучшую организацию для работающих мам, идею поддержала первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Руководитель Департамента организационной работы Московской Федерации профсоюзов Мария Басова отметила, как важно работать в связке, вместе задавать темп социальному развитию города и отвечать на поставленные временем вызовы. Она выразила уверенность в том, что совместная работа даст возможность сохранить семейные ценности, а также распространить передовой опыт столицы на регионы.

Павел Чивкин выступил с речью

«Москабельмет» поделился собственной историей преемственности поколений. В следующем году Группа отметит 130-летний юбилей: все эти годы в ее штате трудятся целыми семьями, передавая любовь к кабельной промышленности по наследству. Сам генеральный директор Группы Павел Моряков — кабельщик в третьем поколении: общий стаж трудовой династии Моряковых составляет больше 90 лет.

Тему преемственности в промышленности прокомментировал заместитель генерального директора «Москабельмет» Павел Чивкин:

«С 18-го века, когда началась промышленная революция, до сегодняшнего дня, вся промышленность претерпевала значительные изменения. Но что осталось неизменным и ценным — это люди, персонал, — отметил он. — Наша компания как никто понимает их ценность. Мы начинали с одного маленького завода, сегодня это 5 заводов, многопрофильный медицинский центр, сервисные предприятия и лаборатории. Все это было бы невозможно без наших людей, специалистов, которые готовы самоотверженно трудиться, развиваться вместе с нами, обучаться и обучать друг друга, растить — во всех смыслах этого слова — новые поколения. Вот почему особенно приятно оказаться на этой встрече, представить наших коллег и сказать слова благодарности!».

Наградили Бабиных-Плотниковых

В ходе встречи сотрудники «Завода Москабель» Наталья и Виктор Бабины получили благодарственное письмо «За активную жизненную позицию, многолетний труд, неравнодушие и чуткое отношение к ближнему» из рук первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой. Общий стаж семьи Бабиных-Плотниковых — уже почти 150 лет. Они одними из первых участвовали в специальном проекте, посвященном трудовым династиям столичной промышленности. С их семейной историей можно познакомиться здесь.

«Москабельмет» благодарит Московскую Федерацию Профсоюзов в лице председателя Окружного совета МФП ЮВАО Татьяны Грибковой, а также Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства и лично Татьяну Буцкую за организацию встречи и участие в поддержке трудовых династий.