Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представляет базовые станции стандарта DMR (Digital Mobile Radio) уровня Tier II+, которые позволяют создавать распределенные цифровые сети профессиональной радиосвязи радиусом до 20 км. Оборудование демонстрируется на выставке «ЭкспоТехноСтраж. День передовых технологий» на объединенном стенде Ростеха.

Новые базовые станции, разработанные инженерами Концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»), позволяют использовать до 8 каналов связи, что значительно повышает абонентскую емкость системы. В аппаратуре реализован режим транкинга – автоматического выбора свободного канала связи при установлении вызова. На сегодняшний день уже изготовлены две модификации базовых станций DMR уровня Tier II+ для диапазонов частот 146-174 МГц и 401-486 МГц.

Оборудование совместимо со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR, защищено от прямого прослушивания и позволяет формировать сети разного масштаба.

«DMR оборудование «Созвездия» принято на снабжение крупнейшими предприятиями топливно-энергетического и электросетевого комплекса страны, а также МЧС России и Росгвардией, и уже отлично зарекомендовало себя, обеспечивая надежную устойчивую связь. Линейка устройств DMR Tier II+ и Tier III позволит формировать надежный контур связи на объектах в максимально сжатые сроки. Мы уже ведем работу над четырьмя модификациями базовых станций уровня Tier III, которую планируется завершить до конца 2024 года. В них будет реализовано до 12 каналов связи с выделенным каналом управления, что обеспечит бесперебойную работу абонентов сети в любой ситуации», - заявил исполнительный директор Концерна «Созвездие» Борис Мовтян.

Линейка DMR аппаратуры Концерна «Созвездие» также включает переносные, автомобильные радиостанции и ретранслятор. Все устройства обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги. Серийный выпуск цифровых DMR радиостанций ведется с 2020 года.

Выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «ЭкспоТехноСтраж. День передовых технологий» проходит с 3 по 5 апреля в петербургском КВЦ «Экспофорум».