Машиностроительный завод (АО «МСЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Электросталь Московском области) изготовил и отгрузил ядерное топливо для второго реактора универсального атомного ледокола «Якутия», который строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Активная зона для первого из двух реакторов энергетической установки была поставлена в декабре 2023 года. Таким образом, будущее судно российского атомного флота полностью обеспечено ядерным топливом. Тепловыделяющие сборки будут загружены в реактор после прохождения входного контроля.

Универсальные атомные ледоколы (УАЛ) проекта 22220 оснащены реакторными установками РИТМ-200, которые относятся к четвертому поколению реакторов гражданского судового класса. Их проектирование и изготовление ведется на предприятиях Машиностроительного дивизиона Росатома. Интегральная установка РИТМ-200 включает два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Её основное преимущество — компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом (в 2,25 раза выше энергоресурса активных зон атомных ледоколов типа «50 лет Победы»).

В составе российского атомного флота уже три универсальных атомных ледокола – «Арктика», «Сибирь» и «Урал». При этом активная зона для УАЛ «Якутия» получила важное нововведение - гильзы термометра новой конструкции (оборудование поставлено на производство с проведением приёмочных испытаний и присвоением литеры «О1»). Эта модернизация позволит более точно фиксировать теплосъём в процессе эксплуатации. Ввод в эксплуатацию серийного универсального атомного ледокола «Якутия» запланирован на конец 2024 года.

«Активная зона для УАЛ – изделие серийное, однако с момента изготовления предыдущей партии топлива для ледокола «Урал» прошло четыре года. Поэтому было принято решение о проведении квалификационных испытаний новых составляющих частей изделия. Испытания прошли успешно. Следующий универсальный ледокол, для которого «Машиностроительный завод» изготовит активные зоны, – строящийся УАЛ «Чукотка», – прокомментировал руководитель проекта отдела по производству спецтехники АО «МСЗ» Александр Шеин.

В отличие от реакторов АЭС, где топливо перегружается частично раз в 12-18 месяцев (выгружается часть облученного и загружается свежее топлива – т.н. ТВС «подпитки»), в установках «ледокольного» типа топливо активной зоны полностью выгружается с окончанием топливной кампании реактора (в данном случае – до 12 лет). В связи с этим партии свежего топлива для атомных ледоколов и ПАТЭС «Академик Ломоносов» в атомной отрасли называют активными зонами (по аналогии стартовой загрузкой реакторов АЭС).

Сейчас в состав атомного ледокольного флота России входят семь судов: УАЛы «Арктика», «Сибирь», «Урал», а также атомоходы «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач». Единственным в России производителем топлива для атомных ледоколов является АО «МСЗ».

Развитие Северного морского пути как одного из самых важных логистических коридоров является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области комплексного развития Арктической зоны РФ. Развитие этого коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

Машиностроительный завод (АО «МСЗ»; г. Электросталь) – один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».www.elemash.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru