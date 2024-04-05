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Интервью генерального директора Максима Левина для портала 73онлайн

5 апреля 2024, 13:45 318 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Завод Контактор
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Максим Евгеньевич Левин, генеральный директор группы компаний ООО «ЛЕГРАН», АО «Контактор» и ООО «ЭБС» (бывшие активы Группы Legrand в России и Беларуси), в интервью с 73online.ru рассказал о текущей работе компании и о планах развития на ближайшие годы. Приоритетные задачи сейчас — реализация склада готовой продукции под брендом Legrand, наращивание локализации, расширение продуктового предложения, запуск нового самостоятельного бренда и обновление бренда «Контактор».

Полная версия интервью доступна по ссылке: Вместо Европы — Узбекистан. Новый гендиректор «Контактора» рассказал о перспективах завода.

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Метки: КОНТАКТОР, ЛЕГРАН, Legrand
Отрасль: Электротехника 
KTKR
6.86

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