Максим Евгеньевич Левин, генеральный директор группы компаний ООО «ЛЕГРАН», АО «Контактор» и ООО «ЭБС» (бывшие активы Группы Legrand в России и Беларуси), в интервью с 73online.ru рассказал о текущей работе компании и о планах развития на ближайшие годы. Приоритетные задачи сейчас — реализация склада готовой продукции под брендом Legrand, наращивание локализации, расширение продуктового предложения, запуск нового самостоятельного бренда и обновление бренда «Контактор».

Полная версия интервью доступна по ссылке: Вместо Европы — Узбекистан. Новый гендиректор «Контактора» рассказал о перспективах завода.