Правительство РФ создало подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов для обеспечения экономической безопасности государства. Соответствующее постановление разработано Минэкономразвития России по указанию Президента России и заместителя Председателя Совета Безопасности России, а также для повышения эффективности применения статьи 1360 ГК РФ.



Гражданским кодексом и основными договорами в сфере интеллектуальной собственности – Соглашением по торговым аспектам интеллектуальной собственности (ТРИПС), Парижской конвенцией по охране промышленной собственности — предусмотрена возможность использования интеллектуальной собственности для целей национальной безопасности. Решения, направленные на защиту российских граждан от недобросовестных действий иностранных правообладателей неоднократно принимались в последние 3 года.



Создаваемый механизм оптимизирует возможность применения нормы Гражданского кодекса. Подкомиссия будет действовать по принципу «одного окна» для российских компаний, которым иностранные патентообладатели необоснованно отказали в праве использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.



Постановлением также вносятся изменения в методику определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты. Платеж составит 0,5% фактической выручки от использования соответствующего технического решения и в соответствии с Указом Президента России № 122 будет осуществляться через специальные рублевые счета типа «О». Их открывает заявитель для перечисления средств за пользование тем или иным патентом.

«Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности предоставляют определенный набор инструментов ограничения прав на объекты интеллектуальной собственности. И в исключительных случаях позволяют использовать их без согласия правообладателя. Это общемировая практика. Тонкая настройка данного механизма в отечественном праве дает возможность достичь общественно значимых целей без ущерба для нормального применения закона, соблюсти баланс интересов и одновременно исполнять свои обязательства в рамках межгосударственных соглашений», — отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

В рамках общего порядка Правительство России принимает решения об использовании технологий для нужд национальной безопасности без согласия правообладателя согласно регламенту Правительства. Однако у федерального центра может не быть информации на местах об острой потребности страны в технологиях, закрытых патентами правообладателей из недружественных государств. При этом такие правообладатели прекращают поставки в Россию своей продукции, от которой зависят экономика и простые граждане, отказывают добросовестным российским компаниям, запрашивающим у них лицензии и способным производить дефицитные товары на основе востребованных технологий. Для таких случаев постановлением создается специальный порядок, понятный и прозрачный для российских организаций.

«Для российских производителей будет создан простой и понятный механизм защиты от рисков прекращения поставок и отказов в лицензиях со стороны иностранных правообладателей. В таких случаях подкомиссия сможет предоставлять права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с его уведомлением и с выплатой соразмерной компенсации. Это станет еще одним важным механизмом обеспечения технологического суверенитета», — подчеркнул замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

В общем порядке механизм получения права пользования чьим-либо патентом выглядит так. Компания, в уставном капитале которой доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и (или) граждан РФ превышает 75%, обращается к правообладателю с просьбой предоставить ей право использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец. В случае отказа или отсутствия ответа предприниматель обращается в подкомиссию за получением соответствующих прав использования без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.



В процессе подготовки решения проверяются экономические и производственные возможности заявителя для использования запрашиваемой технологии. Кроме того, делается вывод о наличии на российском рынке товаров, в которых уже использованы такие изобретение, полезная модель или промышленный образец, товаров-субститутов. Кроме того, анализируется корректность запрашиваемых патентов для производства предлагаемой продукции, состояние конкуренции и в ряде случаев ценообразование на соответствующем товарном рынке. Особое внимание уделяется значимости технологии для соответствующей отрасли. Если в ходе коллегиальной проверки обращения половина и более органов власти поддерживают предлагаемое решение, оно выносится на рассмотрение подкомиссии.



Согласно Постановлению корректно оформленная заявка, поданная в Минэкономразвития России с соблюдением всех необходимых требований и поддержанная больше чем половиной органов власти, участвующих в рассмотрении, будет представлена подкомиссии в пределах 40 рабочих дней (этот срок может быть продлен не более чем на 30 дней в случае поступления специальной просьбы от одного из органов власти).



Работа подкомиссии позволит восстановить нарушенный действиями недружественных государств баланс интересов во взаимоотношениях правообладателей и пользователей технологий.



Актуальность решения отметил член генсовета «Деловой России», основатель АО «Институт финансового развития бизнеса» Ильдар Шайхутдинов. По его словам, необходимость реализации данного решения назрела уже достаточно давно.