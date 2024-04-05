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"Россети Ленэнерго" смонтировали более 25 км СИП в первом квартале 2024 года

5 апреля 2024, 17:15 213 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

За первые три месяца 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали 25,3 км самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 10-0,4 кВ.

Работы проводились в 10 районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В результате повышена надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей региона, в том числе в населенных пунктах: п. Рощино, д. Бережок, д. Куты, д. Среднее Село, д. Госткино, д. Вяжище, д. Озеро-Село, с. Русско-Высоцкое, п. Романовка, п. Колтуши.

Замена неизолированного провода на СИП – важнейшая часть работы «Россети Ленэнерго» по повышению надежности функционирования воздушных линий электропередачи и обеспечению качественного электроснабжения потребителей.

Особенность самонесущего изолированного провода - в защищенности от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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