За первые три месяца 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали 25,3 км самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 10-0,4 кВ.



Работы проводились в 10 районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В результате повышена надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей региона, в том числе в населенных пунктах: п. Рощино, д. Бережок, д. Куты, д. Среднее Село, д. Госткино, д. Вяжище, д. Озеро-Село, с. Русско-Высоцкое, п. Романовка, п. Колтуши.

Замена неизолированного провода на СИП – важнейшая часть работы «Россети Ленэнерго» по повышению надежности функционирования воздушных линий электропередачи и обеспечению качественного электроснабжения потребителей.



Особенность самонесущего изолированного провода - в защищенности от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц.