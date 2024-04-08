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  • "Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией почти 600 садовых домов в Выборгском районе Ленинградской области

"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией почти 600 садовых домов в Выборгском районе Ленинградской области

8 апреля 2024, 15:45 380 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 200 кВт дополнительной мощности садовому товариществу «Наука и Техника» в Полянском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области. 

Источник электроснабжения – подстанция 35 кВ «Цвелодубовская». Общий объем присоединенной мощности составил свыше 700 кВт.

Подача электроэнергии садоводству осуществляется по сетям 10 и 0,4 кВ. В рамках проведенных работ энергетики смонтировали систему учета электроэнергии. В результате повышена надежность электроснабжения почти 600 жилых домов, а также объектов уличного освещения и насосной станции.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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