Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 200 кВт дополнительной мощности садовому товариществу «Наука и Техника» в Полянском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.

Источник электроснабжения – подстанция 35 кВ «Цвелодубовская». Общий объем присоединенной мощности составил свыше 700 кВт.



Подача электроэнергии садоводству осуществляется по сетям 10 и 0,4 кВ. В рамках проведенных работ энергетики смонтировали систему учета электроэнергии. В результате повышена надежность электроснабжения почти 600 жилых домов, а также объектов уличного освещения и насосной станции.



«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».