Делегацию НТЦ ЕЭС, во главе с генеральным директором Русланом Измайловым, представили директор по системным исследованиям Андрей Герасимов, директор по противоаварийной автоматике, системам управления и релейной защите Андрей Лисицын и начальник научно-технического отдела Александр Курбатов.

Со стороны Политеха к совещанию присоединились директор Высшей школы электроэнергетических систем Сергей Зверев, и.о. директора Института энергетики Виктор Барсков и заместитель директора Института энергетики по дополнительному образованию Мария Люлина.

Основными темами встречи стали внедрение в образовательный процесс Института энергетики разрабатываемых в НТЦ ЕЭС программно-аппаратных комплексов, а также расширение практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего профессионального образования на экспериментально-исследовательской базе Центра.

Кроме того, обсужден вопрос участия НТЦ ЕЭС в качестве Индустриального партнера в реализуемом в СПбПУ проекте «Цифровые кафедры». Это совместный проект Минцифры и Минобрнауки в рамках программы «Приоритет 2030».

Были затронуты темы взаимодействия при реализации программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантурах, действующих в обеих организациях, а также информационного партнерства и взаимообмена издаваемыми в СПбПУ и НТЦ ЕЭС научными журналами.

Как один из итогов встречи, в ближайшее время стороны намереваются заключить договор о взаимодействии и долгосрочный договор о практической подготовке обучающихся.

Поведенное совещание стало очередным важным шагом к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере подготовки квалифицированных и конкурентоспособных специалистов для электроэнергетики.

НТЦ ЕЭС и СПбПУ связывают многие годы сотрудничества, взаимопомощи и дружбы. 20% сотрудников Центра – выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета. Среди них 12 кандидатов и 2 доктора технических наук.

Сотрудники Центра преподают в Политехе, входят в экзаменационные комиссии и диссертационные советы. Студенты Политеха проходят практику в НТЦ ЕЭС, пишут выпускные квалификационные работы на предложенные энергетиками темы, участвуют в совместных круглых столах и олимпиадах. И это лишь малая толика тех системных процессов, в которых совместно задействованы Университет и НТЦ ЕЭС.