Расширение проекта второй очереди производства завода ООО «Титан-Полимер» согласован Экспертным советом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Заседание во вторник, 9 апреля, провел Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



«Титан-Полимер» планирует расширить линейку производства за счет выпуска нового вида полимерного сырья. Вместе с запуском линии по изготовлению ПЭТ гранул к 2027 году завод «Титан-Полимер» наладит выпуск ПБТ гранул (полибутилентерефталат гранул). Это наиболее современный поликонденсационный полимер короткого производственного цикла с хорошей перерабатываемостью и отличными механическими свойствами, высокая текучесть которого позволяет получать сложные литьевые изделия. Область применения ПБТ гранул широка – от производства одежды и бытовой техники, до электротехнической, кабельной и автомобильной промышленности. В настоящее время инвестор ведет работы по подготовке площадки для устройства производственных цехов 2-й очереди завода по производству ПБТ и ПЭТ гранул, а также осуществляется закупка современного технологичного оборудования.

С выходом на полную производственную мощность завод готов обеспечивать выпуск до 80 тыс тонн ПБТ, а также до 140 тыс тонн ПЭТ в год. Развитие производства ПБТ гранул позволит предприятию в будущем создать смежные полимерные производства. С учетом роста производства увеличится и объем инвестиций в проект с 17 до 22 млрд рублей. Поступление в бюджеты всех уровней до 2033 года составит 29 млрд рублей.

«Полибутилентерефталат сегодня один из самых современных материалов, которые существуют в мире для инновационной промышленности. Он широко востребован в России с учетом импортозамещения. Новая очередь позволит диверсифицировать производство и расширить номенклатуру выпускаемого сырья», - прокомментировал гендиректор ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Руководитель ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев отметил, что управляющая компания готова предоставить резиденту необходимые объемы ресурсов энерго- и газоснабжения, а также инженерную инфраструктуру.



Напомним, с 2022 года на заводе «Титан-Полимер» налажено производство БОПЭТ-пленки, осуществляется выпуск более 20 видов изделий. На предприятии создано 362 рабочих места. Планируется, что с запуском двух линий 2-й очереди завода штат компании увеличится до 530 человек.