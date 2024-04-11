В раздел "Проекты" добавлена страница Севастопольский Театр оперы и балета. КабельСтар - поставщик кабельно-проводниковой продукции на этот уникальный проект федерального значения.



Театр является частью одного из четырех федеральных культурно–образовательных комплексов, призванных создать единое культурное пространство на территории России, обеспечить доступ зрителей к общемировым и национальным культурным ценностям, развить творческий потенциал подрастающего поколения. Открытие учреждения запланировано на 2025 год. Его основная сцена будет рассчитана на 1100 мест, малая — на 200. Расположится театр на мысе Хрустальном.

Мы, в компании КабельСтар, горды быть частью этого уникального проекта, входящего в Национальные проекты России. Поставки выполнены в срок, в полном объеме, в точном соответствии со спецификацией.