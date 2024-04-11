На севере Петербурга началось строительство нового крупного завода по серийному производству металлорежущих станков.

Как стало известно 10 апреля, проект АО "Балтийская промышленная компания" — предприятие F.O.R.T. ("Форт") получило статус резидента особой экономической зоны "Санкт-Петербург" накануне, подписав соответствующее соглашение с городским комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ). В ближайшее время на новой площадке ОЭЗ "Парнас" будет оформлена аренда и выдано разрешение на строительство корпусов завода.

Предполагается, что строительство предприятия завершится через 2 года. Там будут производить горизонтально-расточные станки, а также фрезерные трёх- и пятиосевые обрабатывающие центры для космической отрасли, авиации и других областей машиностроения. Генеральный директор ООО "Станкостроительный завод “ФОРТ”" Юрий Чуркин отмечает, что на новом заводе будут ежегодно выпускать от 150 до 300 единиц станочного оборудования.

Объём инвестиций в запуск проекта оценивается в сумму около 7 млрд рублей, а минимальное количество создаваемых рабочих мест превысит 400 единиц.

Решение о строительстве завода по производству станков в Петербурге обусловлено растущим спросом промышленных предприятий на металлорежущее оборудование, которое раньше закупали в Германии, Швейцарии, Бельгии, Японии, США и других странах, пишет "РБК Петербург". Представители промышленного сектора указывают, что катастрофический дефицит станков, образовавшийся за последние несколько десятилетий и усилившийся на фоне сокращения импорта, является едва ли не главным препятствием для развития отечественной промышленности.

Поскольку серийного производства современных станков в России давно не существует, построенный в Петербурге завод ООО "Форт" не только станет одним из первых предприятий такого плана за последние несколько десятилетий, но и должен удовлетворить спрос потребителей на станки российского производства, с обслуживанием которых, в отличие от зарубежных, не должно возникнуть проблем на фоне санкций.

Комментируя предстоящий запуск предприятия, Юрий Чуркин обратил внимание, что поскольку запланированная к производству номенклатура станков в России производится в недостаточном объёме, потребности рынка явно превышают возможности будущего завода.

"Российских станков катастрофически не хватает машиностроителям, так что мы уверены, что вся наша продукция будет уходить влёт. А в связи с тем, что новых крупных станкостроительных заводов в РФ в последние годы не появилось, речи о серьёзной конкуренции среди российских станкостроителей не идёт. Мы расширяем долю исключительно за счёт иностранных поставщиков", — отмечает Чуркин.

Согласно заявленной в проекте номенклатуры, на петербургском заводе "Форт" будут производиться, в частности, два вида трёхосевых фрезерных обрабатывающих центров (ФОЦ), которые пока что выпускаются на предприятии "Саста" в Рязанской области (входит в структуру Балтийской промышленной компании).

Ещё несколько моделей ФОЦ находятся в конструкторской разработке, начать серийное производство одной из них планируют уже в этом году.

Тем временем Петербургский тракторный завод (ПТЗ, входит в ГК "Кировский завод") собирается запустить новый цех, где будет производить собственные комплектующие для тракторов и спецтехники. Объём инвестиций в проект по импортозамещению составит около 15 млрд рублей. Часть средств из этой суммы будет выделена в рамках государственной поддержки, а треть затрат покроют деньги из Фонда развития промышленности.