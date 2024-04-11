10 апреля 2024 г. в Научной долине МГУ им. М.В. Ломоносова стартовало строительство кластера «Инжиниринг». В здание площадью 20 тыс. м2 «заселятся» до 240 научно-технологических компаний, разрабатывающих инновации в области IT, машинного инжиниринга, робототехники, биотехнологий, фармацевтики, энергосбережения, эффективного хранения энергии и многих других сферах. На торжественном мероприятии в честь события присутствовали представители правительства Москвы, государственных ведомств, бизнесмены, координаторы и резиденты кластеров Научной долины.

«Мы собрались по поводу еще одного успеха Московского университета. <…> Речь идет о строительстве нового кластера “Инжиниринг”. Несколько лет назад я выдвинул Владимиру Владимировичу Путину идею создать долину, которая будет лучше долин в других университетах мира. <…> Идея была поддержана», — открыл церемонию ректор Московского университета академик Виктор Антонович Садовничий. Ученый рассказал об истории развития Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (ИНТЦ МГУ), перечислив достигнутые успехи.

«Мы построили кластеры “Ломоносов”, “Образовательный”, идет строительство третьего кластера “Междисциплинарный”. Четвертым станет кластер “Инжиниринг”, который мы начнем строить сегодня», — сообщил В.А. Садовничий.

Академик отметил, что уже сейчас в Научной долине Московского университета успешно работают около 200 компаний. За прошедший год их доход составил 43 млрд. рублей, из которых более 4 млрд. производители вложили в дальнейшие научные исследования.

«Долина — это “мостик” между факультетами МГУ, выпускниками других университетов и компаниями в долине, которые будут заниматься созданием высоких технологий», — пояснил В.А. Садовничий.

Конкурс на постройку нового кластера выиграла строительная компания «Мост».

«Мы создаем будущее. С праздником, с началом этого большого дела!» — заключил ректор Московского университета.

С приветственным словом выступил первый заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Александр Дмитриевич Жуков.

«Московский университет вносит огромный вклад в развитие научно-технологического суверенитета России. <…> Мы видим, как в этих кластерах создаются новые высокотехнологичные компании в разных отраслях. Новый кластер “Инжиниринг” предполагает, что здесь будут развиваться и инжиниринговые компании, и, наверное, искусственный интеллект, и многие другие самые современные направления науки, техники, биотехнологий, — сообщил А.Д. Жуков. — Главное, что здесь совмещаются наука, внедрение и производство — три составляющие, в результате объединения которых рождаются действительно замечательные проекты».

Политик отметил весомый вклад В.А. Садовничего в прогресс Московского университета и отметил, что ему как выпускнику МГУ особенно приятно видеть успехи своей альма-матер.

После приветствий состоялось вручение ордера на строительство кластера с участием проректора Московского университета, генерального директора управляющей компании ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» В.А. Вайпана и генерального директора компании «Мост» А.А. Устинова.

«Начать строительство», — взяв в руки рацию, дал старт работе над масштабным проектом В.А. Садовничий.

Кластер «Инжиниринг» станет домом для научно-практических лабораторий, офисов и площадок для опытных производств в различных областях научно-технологического знания совместно с индустриальными партнерами. В ближайшие месяцы строители проведут земляные работы и заложат фундамент. Старт возведения этажей намечен на сентябрь 2024 г. Открытие кластера запланировано на конец 2026 г.

В.А. Садовничий отметил, что кластер «Инжиниринг» открыт для международного сотрудничества.

«Сейчас непростое время, но проектом интересуются компании некоторых стран Ближнего Востока, Китайской Народной Республики. И мы будем рады, если они войдут в число резидентов [Научной долины]. Я уже получил конкретные предложения, и это точно будет [реализовано], — сообщил академик. — Наш Совместный университет в Шэньчжэне, созданный в сотрудничестве с Пекинским политехническим институтом, как раз продолжает такое же дело. Мы договорились, что они будут строить похожие долины».

На церемонии также выступил астроном и программист Олег Сергеевич Бартунов — сооснователь и генеральный директор IT-компании Postgres Professional («Постгрес Профессиональный») — главного резидента будущего кластера «Инжиниринг». Postgres Professional — крупный производитель отечественных баз данных, используемых практически во всех популярных российских федеральных электронных сервисах.

О возможностях, которые откроет кластер «Инжиниринг» как для компании Postgres Professional, так и для выпускников Московского университета, О.С. Бартунов рассказал в комментарии для «Научной России», который был ранее опубликован на нашем портале. А надеждами, которые сотрудники МГУ возлагают на новый проект Научной долины, поделился с нашим корреспондентом декан факультета вычислительной математики и кибернетики Московского университета академик И.А. Соколов.