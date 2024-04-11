Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Женщины в энергетике: состоялось третье онлайн-заседание Международного сообщества "Женщины в энергетике" СИГРЭ

11 апреля 2024, 15:45 398 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

9 апреля 2024 года состоялось третье в этом году онлайн-заседание Международного сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ, на котором присутствовали 14 представительниц из 29.

Модераторы: д-р Соланж Дэвид, председатель сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ, д-р Биляна Стойковска, вице-председатель сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ.

Основная повестка заседания:

  • повестка Международного сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ на 50-й Сессии СИГРЭ;
  • презентация Нидерландского представительства сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ.

В ходе заседания обратили внимание на важность:

  • активного участия в мероприятиях 50-й Сессии СИГРЭ;
  • роста активности в системе KMS;
  • необходимости научных публикаций в изданиях СИГРЭ, в т.ч. в журнале ELECTRA.
Обсудить на форуме
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
11.04.2024
Системный оператор провел ряд мероприятий в рамках международного форума ТЭФ-2024
12.04.2024
Инновационные решения от испанской компании Isend
11.04.2024
КабельСтар стал поставщиком на проект реконструкции Севастопольского Театра
11.04.2024
НПП "ПОЛИПЛАСТИК" продолжает программу модернизации производственных площадок
11.04.2024
Фундамент будущего: в Научной долине МГУ началось строительство кластера "Инжиниринг"
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно