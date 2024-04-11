9 апреля 2024 года состоялось третье в этом году онлайн-заседание Международного сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ, на котором присутствовали 14 представительниц из 29.

Модераторы: д-р Соланж Дэвид, председатель сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ, д-р Биляна Стойковска, вице-председатель сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ.

Основная повестка заседания:

повестка Международного сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ на 50-й Сессии СИГРЭ;

презентация Нидерландского представительства сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ.

В ходе заседания обратили внимание на важность: