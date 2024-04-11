Персона года
9 апреля 2024 года состоялось третье в этом году онлайн-заседание Международного сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ, на котором присутствовали 14 представительниц из 29.
Модераторы: д-р Соланж Дэвид, председатель сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ, д-р Биляна Стойковска, вице-председатель сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ.
Основная повестка заседания:
В ходе заседания обратили внимание на важность:
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