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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ АЛТАЙКАБЕЛЬ

16 апреля 2024, 17:30 319 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: EL-Комитет НОПСМ
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ТМ АЛТАЙКАБЕЛЬ, закупленной в марте 2024 г. в одном из розничных магазинов г. Перми.

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

  • занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 12,5%);
  • превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 2,1%).

Отбор образцов кабельной продукции ТМ АЛТАЙКАБЕЛЬ для испытаний проведен EL-Комитетом НОПСМ впервые, однако в дальнейшем качеству продукции данного производителя нами будет уделено пристальное внимание.

EL-Комитет НОПСМ обращает внимание дистрибьюторов кабельной продукции и строительных организаций на необходимость проведения тщательного входного контроля качества кабельной продукции ТМ АЛТАЙКАБЕЛЬ перед покупкой и использованием.

На основе полученных результатов оценки качества кабельной продукции, реализуемой в розничной сети Пермского края специалистами EL-Комитета НОПСМ готовятся обращения в органы государственного контроля и надзора, сертификационные органы, а также ведется претензионная работа с продавцами и производителями некачественного кабеля.

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Метки: EL-КОМИТЕТ, НОПСМ, ФАЛЬСИФИКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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Эта новость часть сюжета Арктика
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