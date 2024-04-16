Системный оператор Единой энергетической системы и ГПО «Белэнерго» в Минске обсудили вопросы взаимодействия при изменении технологического режима работы и эксплуатационного состояния межгосударственных линий электропередачи (ВЛ) 330 кВ Витебск – Талашкино и ВЛ 330 кВ Рославль – Кричев.

Российскую делегацию, посетившую белорусскую столицу, возглавил директор по управлению режимами-главный диспетчер филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра Федор Шилков.

В рамках оптимизации деловых процессов в АО «СО ЕЭС» в 2024 году планируется перераспределение функций по оперативно-диспетчерскому управлению линиями электропередачи этого класса напряжения. При изменении эксплуатационного состояния межгосударственных ВЛ 330 кВ взаимодействие с диспетчерами ГПО «Белэнерго» будет осуществляться диспетчерским персоналом ОДУ Центра. В настоящее время эта обязанность возложена на диспетчеров Смоленского РДУ.

В рамках рабочей встречи также обсуждался ход разработки инструктивных документов, типовых программ переключений и документов, необходимых для осуществления непосредственного взаимодействия диспетчерского персонала ОДУ Центра и ГПО «Белэнерго».