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В Северной Осетии проведут реконструкцию ведущего к высокогорным турбазам тоннеля

16 апреля 2024, 12:15 252 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: avtodor.alania.gov.ru

Фото: avtodor.alania.gov.ru

Реконструкция ведущего к высокогорным турбазам тоннеля пройдет в Дигорском ущелье Северной Осетии в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.

"В 2024 году будут проведены работы по реконструкции тоннеля на дороге в Верхнюю Дигорию. Тоннель был пробит много десятилетий назад и сегодня не отвечает современным требованиям к подобным сооружениям ни по одному из параметров: ни по габаритам, ни по обеспечению безопасности передвижения по нему", - сказал Солиев.

Автодорога Чикола - Мацута - Комы-Арт ведет к многочисленным туристическим базам в Верхней Дигории. Ее реконструкция была завершена в 2022 году, после чего количество туристов, посетивших Дигорское ущелье, увеличилось в несколько раз.

Работы в тоннеле на дороге будут проводить специалисты ООО "Дагспецстройсервис", которые в конце 2022 года успешно реконструировали и сдали в эксплуатацию тоннель длиной 500 м на дороге к курорту "Мамисон".

Перед реконструкцией промышленные альпинисты провели большой объем работ по оборке склонов над порталами тоннеля и над объездной дорогой. На горные склоны наброшена специальная стальная сетка, которая защитит строительную площадку от падения обломков скальных пород.

Чтобы обеспечить движение по дороге на время проведения реконструкции тоннеля, специалисты расширили и забетонировали дорогу в обход тоннеля. 

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Метки: ДОРОГИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИЗМ, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Сительство 

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