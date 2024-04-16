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  • НИУ "МЭИ" и "Систэм Электрик" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Инновационного Саммита 2024

НИУ "МЭИ" и "Систэм Электрик" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Инновационного Саммита 2024

16 апреля 2024, 10:00 258 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: НИУ МЭИ
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Фото: НИУ «МЭИ»

Фото: НИУ «МЭИ»

15 апреля 2024 года Н​ИУ «МЭИ» и российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе в сфере НИОКР.

Подписи под документом поставили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев. Подписание состоялось в ходе Инновационного Саммита 2024, который проходит с 15 по 18 апреля в Москве. Ключевая тема Инновационного Саммита 2024: «Технологическое партнерство – объединяем лучшее».

Соглашение направлено на сотрудничество в научной сфере и реализацию инновационных проектов, таких как разработки оборудования и программного обеспечения (ПО). Кроме того, планируется совместно проводить полный цикл испытаний от функциональных характеристик до тестирования элементной базы. При этом также будет обеспечиваться подготовка и трудоустройство новых кадров.

«Реализация нацпроекта «Образование» вносит важнейший вклад в подготовку нового поколения специалистов, но при этом существуют и значимые инициативы, которые вносят свой вклад в формирование кадровой базы высокого уровня для обеспечивающей отрасли страны. Сотрудничество с «Систэм Электрик» – один из успешных примеров в этой области и включает в себя как двусторонний учебный процесс, так и особенно важное направление – проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», – подчеркнул ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В настоящее время уже активно идет процесс передачи компетенций по подготовке специалистов в области распределения электроэнергии низкого напряжения. Помимо этого, «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» ведут работу по проведению испытаний преобразователей частоты SystemeVar. Согласно намеченному плану взаимодействия, институт займется локализацией ПО для этого оборудования.

«Сотрудничество с опорным центром компетенций энергетического комплекса – один из примеров нашего принципа технологического партнерства. Мы объединяем усилия с лидерами в своих областях для разработки новых российских технологий и продуктов. При этом взаимодействие направлено не только на подготовку новых кадров для нашей компании. Мы рассчитываем, что эта работа будет способствовать повышению престижа профильных специальностей и привлечению молодого поколения в профессию», – отметил генеральный директор компании «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.​

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Метки: НИУ МЭИ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗРАБОТКИ, НИОКР, СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК, Systeme Electric
Отрасль: Электроэнергетика 

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