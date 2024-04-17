С 17 по 20 апреля 2024 года в НИУ «МЭИ» проходит Открытая городская научно-практическая конференция «Инженеры будущего» в рамках проектов Департамента образования и науки города Москвы «Инженерный класс в московской школе» и «ИТ-класс в московской школе». Более 6000 школьников Москвы покажут свои разработки на конференции.

Московские школьники из 7-11 классов представят экспертному жюри более 4,2 тыс. работ. Ученики IT-классов представят программное обеспечение для устройств, разработанных юными инженерами, решения в области искусственного интеллекта, компьютерного зрения, информационной безопасности и других сфер. А также компьютерные игры, мессенджеры, собственные поисковые системы.

«Конференция «Инженеры будущего» проходит в Москве ежегодно, начиная с 2016 года, на базе одного из технических вузов. НИУ «МЭИ» получил право принять её в своих стенах уже в третий раз. Нам очень приятно, что столичные школьники интересуются повесткой конференции и предлагают интересные инженерные проекты. Со своей стороны, мы, безусловно, готовы приложить все усилия для развития их талантов», − рассказал о старте конференции первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

Данная Конференция является уникальной площадкой для обсуждения проблем развития предпрофессионального образования инженерной и IT направленности, определения актуальных эффективных моделей реализации обучения с учётом потребностей экономики России, использования научного и культурно-образовательного пространства Москвы, а также представления новых образовательных достижений учащихся инженерных и IT -классов.

Помимо выступлений участники и гости Конференции в течениетрех дней смогут принять участие в интерактивных экскурсиях, лекциях, практикумах и занимательных научных мастер-классах, организованных в технологической среде, лабораториях и научных центрах НИУ «МЭИ».​​