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В РФ создали математическую модель для ускорения производства полимерных композитов

18 апреля 2024, 17:15 260 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Математическая модель для прогнозирования свойств полимерных композитов, разработанная специалистами Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), позволяет увеличить скорость разработки и производства новых продуктов в три раза. Об этом сообщает пресс-служба ФИОП (входит в группу "Роснано").

"Внедрение в производственный процесс математической модели прогнозирования зависимости свойств полимерных композитных структур от типа и формы наполнителей и технологии изготовления дало возможность расширить производственные мощности компании в три раза", - сообщила ТАСС генеральный директор компании "АрктикТекс" Ольга Москалюк.

Как отмечается в сообщении, такой эффект был достигнут при использовании математического моделирования в компании по производству инновационных нагревательных элементов на основе электропроводящих нанокомпозитов.

Полимерные композиты - это многокомпонентные материалы на основе макромолекулярного соединения (пластика), которые могут иметь в своем составе различные компоненты, придающие композиту определенные свойства. Изменяя состав композита, можно получить новые материалы с разными характеристиками прочности, жесткости, теплопроводности, электроизоляции, химической, температурной стойкости. Полимерные композиты могут использоваться в различных отраслях, например, в авиа-и ракетостроении, электронике и медицине.

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Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, ФИОП, СПБГУПТД
Отрасль: IT 

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