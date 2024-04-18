Математическая модель для прогнозирования свойств полимерных композитов, разработанная специалистами Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), позволяет увеличить скорость разработки и производства новых продуктов в три раза. Об этом сообщает пресс-служба ФИОП (входит в группу "Роснано").

"Внедрение в производственный процесс математической модели прогнозирования зависимости свойств полимерных композитных структур от типа и формы наполнителей и технологии изготовления дало возможность расширить производственные мощности компании в три раза", - сообщила ТАСС генеральный директор компании "АрктикТекс" Ольга Москалюк.

Как отмечается в сообщении, такой эффект был достигнут при использовании математического моделирования в компании по производству инновационных нагревательных элементов на основе электропроводящих нанокомпозитов.

Полимерные композиты - это многокомпонентные материалы на основе макромолекулярного соединения (пластика), которые могут иметь в своем составе различные компоненты, придающие композиту определенные свойства. Изменяя состав композита, можно получить новые материалы с разными характеристиками прочности, жесткости, теплопроводности, электроизоляции, химической, температурной стойкости. Полимерные композиты могут использоваться в различных отраслях, например, в авиа-и ракетостроении, электронике и медицине.