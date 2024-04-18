17 апреля 2024 года в рамках VII Международной конференции «Информатизация инженерного образования» были подписаны соглашения о сотрудничестве между НИУ «МЭИ» и компаниями ООО «Нанософт разработка» и АО «СиСофт Девелопмент», а также соглашение о создании авторизованного учебного центра ООО «Нанософт разработка» на базе кафедры моделирования и проектирования энергетических установок Университета.

В церемонии подписания приняли участие ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, директор программ по развитию взаимодействия с образовательными и научными организациями ООО «Нанософт разработка» Олег Егорычев, руководитель направления по работе с учебными заведениями АО «СиСофт Девелопмент» Сергей Галкин.

Важнейшей задачей, решаемой в рамках сотрудничества Университета и российскими ИТ-компаниями, является обучение преподавателей и студентов НИУ «МЭИ» работе с отечественным импортозамещающим инженерным программным обеспечением для цифрового моделирования, расчета и проектирования строительных конструкций, инженерного и технологического оборудования промышленных и гражданских объектов.

В рамках прошедших после подписания соглашений переговоров были обозначены основные направления сотрудничества – такие, как повышение квалификации преподавателей НИУ «МЭИ», обновление рабочих программ дисциплин бакалавриата, специалитета и магистратуры, разработка совместных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (в том числе для учителей школ).