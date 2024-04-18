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"Россети Юг" приступают к реконструкции крупного питающего центра в Астраханской области

18 апреля 2024, 13:44 354 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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Фото: ПАО «Россети Юг»

Фото: ПАО «Россети Юг»

«Россети Юг» приступили к реконструкции подстанции 35 кВ «Началово» в Астраханской области. Об этом главе Приволжского района Дмитрию Мазаеву сообщил директор филиала «Астраханьэнерго» Виктор Писарев на выездном совещании. Подстанция обеспечивает электроснабжение почти 30 тыс. жителей динамично развивающегося муниципального образования. Среди них большая часть – жители районного центра, села Началово, а также сел Три Протока, Яманцуг, Начало, Новоначаловский, Садовый.

Подстанция введена в строй более 60 лет назад. Виктор Писарев рассказал, что здесь планируется провести поэтапную замену двух силовых трансформаторов. Вместо существующих будут установлены новые по 16 МВА каждый, что более чем в два раза увеличит мощность. Кроме этого, энергетики заменят разъединители и масляные выключатели 35 кВ на современные вакуумные, установят систему релейной защиты и автоматики на базе микропроцессорных устройств и другое оборудование отечественного производства. Инвестиции в реновацию подстанции составят порядка 240 млн рублей.

Необходимость реконструкции назрела в связи с динамичным развитием Приволжского района, ростом населения, строительством жилья и объектов социальной инфраструктуры. Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения жителей ближайшего пригорода Астрахани, медицинских и образовательных учреждений, объектов коммунальной инфраструктуры. А также создать условия для подключения новых потребителей. Завершить масштабное обновление питающего центра планируется в 2025 году.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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