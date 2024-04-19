Лабинский филиал компании «Россети Кубань» приступил к реализации ремонтной программы 2024 года на объектах распределительной сети в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края. Энергетики выполнят ремонт свыше 120 энергообъектов, включая более 60 трансформаторных подстанций и 60 километров линий электропередачи (ЛЭП).

Для повышения надежности электроснабжения потребителей энергетики проведут плановый ремонт 64 комплектных трансформаторных подстанций, который включает замену автоматических выключателей, разрядников, разъединителей и других элементов оборудования.

К работе в осенне-зимний период энергетики подготовят 63 воздушные линии электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ. На ЛЭП заменят 250 опор, свыше 600 изоляторов, 42 километра неизолированного провода. От поросли специалисты расчистят почти 24 га просек и выполнят обрезку крон 900 деревьев. Эти работы значительно сокращают количество технологических нарушений и повреждений сетей, связанных с падением веток деревьев на провода в периоды непогоды, обеспечивая стабильное электроснабжение потребителей.

В текущем году сотрудники филиала также заменят свыше 400 ответвлений к частным домовладениям с использованием самонесущего изолированного провода. Современный провод гарантирует надежную передачу электроэнергии независимо от погодных условий, обеспечивает максимальную защиту от получения электротравм и несанкционированных подключений к электросетям.

Лабинские электрические сети компании «Россети Кубань» обеспечивают электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовской районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.