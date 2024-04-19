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"Белгородэнерго" подключил к сетям 10 новых объектов водоснабжения

19 апреля 2024, 17:30 262 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Центр
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Электроэнергией обеспечены водозабор в селе Замостье, три насосные станции – в Белгороде, Ивне и Таврово-4 и несколько водозаборных скважин в селах Борисовского района, Алексеевского, Шебекинского и Яковлевского городских округов. Общая присоединенная мощность составила  224 кВт, — сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/7832

Энергетики построили порядка 2 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, а также выполнили мероприятия по учету и фактической подаче электроэнергии.

Работы выполнены в рамках программы по обеспечению жителей области качественными коммунальными услугами. В ближайшее время к сетям будет присоединен еще ряд важных объектов ЖКХ и социальной сферы региона.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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