В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили ремонтные работы на высоковольтной линии электропередачи «Сорум – Верхнеказымская». ЛЭП участвует в схеме электроснабжения 27 населенных пунктов Белоярского района, относящихся к территории Крайнего Севера. Стоимость работ составила свыше 1,5 млн рублей.

Линия электропередачи 110 кВ «Сорум ­– Верхнеказымская» общей протяженностью более 157 километров проходит по заболоченной местности. В рамках технических мероприятий энергетики заменили деформированную опору. Новую металлическую конструкцию установили на неподверженный морозному пучению лежневый фундамент. Чтобы доставить габаритное оборудование весом более 2,5 тонн, специалисты проложили 2 км автозимника. К выполнению работ привлекались 11 человек производственного персонала и 7 единиц спецтехники, в том числе гусеничный снегоболотоход, трал и бортовой автомобиль с краном манипулятором.

Высоковольтная линия электропередачи «Сорум – Верхнеказымская» имеет ключевое значение в схеме питания 70 тысяч жителей Белоярского района и объектов нефтегазодобывающего комплекса. Своевременное и качественное выполнение ремонтных мероприятий позволяет компании «Россети Тюмень» обеспечивать надежное электроснабжение бытовых и промышленных потребителей в ХМАО-Югре.