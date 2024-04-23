С января по март 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» выявили и пресекли 831 случай бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего за этот период с нарушителей взыскано более 88 млн рублей.

Энергетики пресекли 320 случаев бездоговорного потребления электроэнергии с самовольными подключениями к сетям без заключенных договоров энергоснабжения. С нарушителей взыскано 84,6 млн рублей за 10,8 млн кВт*ч. Для возмещения ущерба от бездоговорного потребления электроэнергии «Россети Ленэнерго» проводят претензионно-исковую работу.

Также в результате проверок выявлено 511 случаев безучетного потребления электроэнергии, в том числе с вмешательством в работу прибора учета. Объем обнаруженных хищений электроэнергии составил 0,9 млн кВт*ч.

Напомним, неучтенное потребление электроэнергии крайне невыгодно: его стоимость значительно выше, чем затраты при законном потреблении электроэнергии. Кроме того, лицо, осуществившее самовольное подключение, может быть привлечено к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ. Согласно данной статье за первое самовольное подключение к электрическим сетям и использование электрической энергии предусмотрен штраф: для физических лиц - от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. За повторное самовольное подключение размер штрафа составит от 15 до 30 тысяч рублей - для физических лиц, от 300 до 400 тысяч рублей - для юридических лиц.

Энергокомпания также обращает внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о возможном незаконном потреблении электроэнергии: дополнительные провода от линии электропередачи, низкое напряжение в сети, электропроводка в обход приборов учета.

Сообщить о возможных фактах незаконного потребления электроэнергии можно по телефону контакт-центра «Россети Ленэнерго» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, анонимность гарантируется), а также с помощью формы обратной связи на сайте сетевой компании.