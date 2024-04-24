Номер открывается рубрикой «Актуальное интервью», где под заголовком «Возобновляемая энергетика на текущем этапе» представлен анализ ситуации в области ВИЭ-индустрии. Эксперты и учёные ожидают удешевления ВИЭ процентов на 30, а когда технология разовьётся, может быть, на 50 — на этом потенциал сегодняшних технологий заканчивается.

Продолжение темы – в публикации «В рамках правового поля» под рубрикой «ВИЭ», в которой рассказывается о динамике реализации проектов ВИЭ на оптовом и розничных рынках, конкурсных отборах, локализации и импортозамещении в отрасли. Как показывает практика, основной проблемой региональных отборов является отсутствие заявок, а также невыполнение инвесторами отобранных проектов.

В настоящее время энергетика России и многих стран мира претерпевает коренные изменения, в результате которых создаётся новая архитектура энергетических систем. В рубрике «Анализ и прогноз» представлена научно обоснованная точка зрения на «Проблемы и перспективы развития электроэнергетики России на период до 2050 года».

Одним из важнейших направлений в области управления энергосистемами является создание общего информационного поля в электроэнергетике. Этой теме посвящена статья «В поисках CIMметрии» под рубрикой «Цифровое пространство».

Российская атомная отрасль совершила технологический прорыв в области ядерной энергетики и повышения её безопасности. В постоянной рубрике журнала «В НТС ЕЭС» публикуется статья «Энергия замкнутого цикла», в которой рассказывается о принципах развития двухкомпонентной ядерной энергетики, представленной в виде тепловых реакторов и реакторов на быстрых нейтронах (быстрых реакторов), работающих в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ). Технология замкнутого цикла позволяет радикально снизить опасность воздействия радиоактивной составляющей на человека и окружающую природу.

В рубрике «Электрические сети» публикуется научная статья «Планирование ремонта по техническому состоянию электросетевых объектов напряжением 0,38–20 кВ». Целью публикации является изложение актуальных методик составления годовых планов ремонта объектов РЭС, основанных на принципиально новом подходе: расчёт годового экономического эффекта капитального ремонта объектов РЭС.

В научной статье «Алгоритм оценки экономической эффективности применения многофункционального энерготехнологического комплекса» под рубрикой «Технологии» обоснована актуальность использования паровых поршневых машин в настоящее время, в том числе их применения в составе многофункциональных энерготехнологических комплексов. Разработан и представлен алгоритм расчёта технико-экономического обоснования применения МЭКа на конкретном объекте по согласованному с заказчиком ТЗ на его создание. Проанализировано влияние изменения экономических параметров на конечный результат использования МЭКа.

В стране продолжается процесс консолидации электросетевых активов. Цель – повышение надёжности и эффективности работы электросетевого комплекс. Этой теме посвящена публикация «Раздробили, теперь собираем» под рубрикой «Консолидация ТСО».

Формирование новой отрасли экономики – промышленного майнинга – вызывает много вопросов у энергетиков. На сегодняшний день майнинг в России потребляет 2,7 ГВт мощности. При этом примерно 60 % потребления приходится на промышленный майнинг, а 40 % — на «чёрный» и «серый». О проблемах и путях их решения читайте в интервью «Потребитель мечты, или ненадёжный партнёр?» в рубрике «Майнинг».

В постоянной рубрике «Энергетика СНГ» публикуется материал «О роли регионального сотрудничества в привлечении инвестиций в ТЭК СНГ». Основной посыл статьи – задачи и возможности совместного развития энергосистем, синхронизация планов, проведение государствами национальной политики энергобезопасности не в ущерб партнёрам по СНГ.

В корреспонденции «Молодые энергетики СНГ предложат цифровые решения для «Бережливого производства» в ТЭК» под рубрикой Чемпионат «CASE-IN» рассказывается о задачах и основных тематиках Национальных отборочных туров чемпионата, которые проводятся в апреле в государствах Содружества. Их главной темой стала разработка оптимального сценария низкоуглеродного развития электроэнергетики на основе экологически нейтральных технологий.

В Москве прошёл «Инновационный саммит», организованный компанией «Систэм Электрик». Под одноимённой рубрикой в информационном материале «Объединяя лучшее» рассказывается о главных моментах технологической конференции.

«Эффективность АПК зависит от его энерговооружённости» – под таким заголовком в рубрике «Отрасль и энергетика» публикуется статья с совещания Отделения сельскохозяйственных наук РАН, посвящённого необходимости обеспечения агропромышленного комплекса страны инновационными машинами – энергоэффективными, обладающими повышенной энерговооружённостью и работающими на возобновляемых источниках энергии

Борьба с глобальным потеплением и углекислым газом стала идеей-фикс для современных глобалистов. В рамках этой борьбы под видом «энергоперехода», декарбонизации, достижения углеродной нейтральности и пр. предлагаются к реализации опасные идеи борьбы с энергетикой, сельхозпроизводством, индустриальным развитием, ростом населения и т.д. Что лежит в основе глобальных климатических идей и какие цели преследуются на самом деле – в материале «Кому и зачем нужен «Полный Ноль» в рубрике «Мнение эксперта».

Наиболее интересные новости мировой энергетики представлены в рубрике «Международная панорама».