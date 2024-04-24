Строительство инженерной инфраструктуры, многофункционального центра и парковки планируют завершить до конца 2024 года на строящемся горном курорте "Мамисон" в Северной Осетии. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

"У нас в этом году два знаковых события. Мы должны закончить инфраструктуру на двух новых курортах - "Мамисон" и "Ведучи".<...> Мы планируем построить многофункциональный центр на "Мамисоне", парковку на 400 машин, дороги. Помимо этого, [завершим] всю инженерную инфраструктуру: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, и электроснабжение", - сказал Юмшапов.

По его словам, всего на новых курортах "Ведучи" и "Мамисон" планируют построить 6 канатных дорог и 30 км трасс. "Через какое-то время мы можем говорить об успехах данных курортов по аналогии с курортами "Архыз" и "Эльбрус", - сказал Юмшанов.

Строительные работы проходят и на курорте "Эльбрус", где планируется до конца 2024 года ввести в эксплуатацию 6 км трасс и 2 канатные дороги, что существенно расширит зону катания.

На строительство курортов, по словам Юмшанова, оказали влияние введенные в отношении России санкции. Если раньше большинство оборудования приобреталось у иностранного производителя, то сейчас активно происходит процесс импортозамещения, подрядчики закупают канатное оборудование у российского производителя. "Первые поставки уже состоялись", - добавил Юмшанов.

Курорт "Ведучи" был открыт в январе 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около одного км для начинающих лыжников. Курорт "Мамисон" - строящийся всесезонный туристско-рекреационный комплекс в Алагирском районе Республики Северная Осетия - Алания. На территории курорта действует особая экономическая зона. Строительные работы начались в 2022 году.