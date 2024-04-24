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"Белгородэнерго" увеличил мощность завода агропромышленного комплекса региона

24 апреля 2024, 12:45 473 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр
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Фото: ПАО «Россети Центр»

Фото: ПАО «Россети Центр»

Филиал обеспечил дополнительной мощностью в объеме 500 кВт новые линии завода по производству протеина, кормовой муки и жиров в Прохоровском районе Белгородской области. Общая потребляемая мощность предприятия выросла до 2,6 МВт, сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/8048.

Энергетики реконструировали оборудование на основном центре питания, построили несколько участков воздушных и кабельных линий электропередачи, установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВА, оборудованную устройствами телеметрии с передачей информации на пульт диспетчера.

Предприятие является крупнейшим производителем кормовой муки, жиров для животноводческой отрасти страны и играет важную роль в развитии экономики региона.

Энергетики выполнили все работы с опережением графика. Технологическое присоединение этого и подобных объектов филиал держит на контроле и старается выполнять максимально быстро и качественно.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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