Объем выработки электроэнергии объектами генерации, принадлежащими Группе РусГидро, c учетом Богучанской ГЭС по итогам 1 квартала 2024 года составил 35,8 млрд кВт·ч, что на 7,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Выработка ГЭС и ГАЭС с учетом Богучанской ГЭС увеличилась в отчетном периоде на 7,9% г/г до 26,1 млрд кВт·ч, главным образом, благодаря повышенному притоку воды в основные водохранилища Волжско-Камского каскада, а также Сибири и Дальнего Востока.

Выработка электроэнергии ТЭС Дальнего Востока за 1 квартал 2024 года составила 9,5 млрд кВт·ч (+5,3% г/г). Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы РусГидро в ДФО составил 12,7 млн Гкал (+0,5% г/г). Общий полезный отпуск электроэнергии энергосбытовыми компаниями достиг 15,3 млрд кВт·ч, что на 8% выше показателя прошлого года.

По прогнозу Гидрометцентра России, во 2 квартале 2024 года в большинстве водохранилищ Волжско-Камского каскада и Сибири приток воды ожидается близким к норме. Приток воды к Чиркейской ГЭС на Северном Кавказе прогнозируется на 30% больше нормы.