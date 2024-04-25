Облкоммунэнерго реконструирует более 27 км ЛЭП в Первоуральске

В 2024 году АО «Облкоммунэнерго» в рамках инвестиционной программы направит на обновление электросетевой инфраструктуры Первоуральского городского почти 52 млн рублей. Будет проведена реконструкция более 27,5 км линий электропередачи, имеющихся трансформаторов и установка новых трансформаторных подстанций. Об этом на заседании Первоуральской Городской Думы рассказал заместитель главного инженера Дмитрий Русских.



Подводя итоги 2023 года, он отметил, что в рамках инвестиционной программы компания направила на обновление электросетевой инфраструктуры городского округа чуть более 48 млн рублей.

Для улучшения качества и надежности энергоснабжения потребителей специалисты в прошлом году реконструировали 6 км линий электропередачи и 6 трансформаторных подстанций. Кроме того, для обеспечения надёжного контроля и учёта электроэнергии «Облкоммунэнерго» установило 570 счетчиков электроэнергии по программе снижения потерь в сетях. Стоимость работ по технологическому присоединению составила 108,3 млн, а на ремонтную кампанию было затрачено 17,9 млн рублей.

«В 2023 году было получено и исполнено 217 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. Для этого в прошлом году мы построили и реконструировали порядка 20 км ЛЭП и 15 трансформаторов, а также установили 15 новых трансформаторных подстанций», — отметил заместитель главного инженера АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Русских.

Первоуральский филиал компании обслуживает почти 786 км воздушных и 210 км кабельных линий. Работа по снижению количества технологических нарушений на линиях электропередачи находится в зоне особого внимания энергетиков. Обновление электросетевого комплекса Первоуральского городского округа даёт видимые результаты, так как количество внештатных отключений в 2023 году снизилось на 13% по сравнению с 2022-м.



Заместитель главного инженера «Облкоммунэнерго» также отметил, что специалисты компании в этом году продолжат реализацию плановых ремонтов, работ по строительству и реконструкции энергообъектов, а также по технологическому присоединению.

В городском округе Первоуральск Свердловской области АО «Облкоммунэнерго» представлено Первоуральским филиалом, который обеспечивает энергоснабжение города Первоуральска и близлежащих населенных пунктов. Филиал обслуживает 996,8 км воздушных и кабельных линий электропередачи, подстанцию 110 кВ «Новоуткинская», 258 трансформаторных подстанций.