Тестируем алюминий: мастер-класс от "Завода Москабель"

Сегодня, 25 апреля, Группа компаний «Москабельмет» совместно с партнерами — Алюминиевой Ассоциацией и компанией EKF — устраивает мастер-класс, посвященный современным кабелям из алюминия. На площадке тематической выставки в Санкт-Петербурге проведут испытания кабельной продукции и развенчают популярные заблуждения об алюминиевой проводке.

В Санкт-Петербурге на площадке выставки «Энергетика и электротехника» пройдет мастер-класс «Проводка из алюминиевого сплава: мифы и реальность», который «Завод Москабель» представит совместно с Алюминиевой Ассоциацией и компанией EKF. Кабельное предприятие регулярно участвует в выставке с мастер-классами: прошлой весной и в 2022 году на Дне электромонтажника демонстрировали грамотный монтаж кабеля и муфт.

В этот раз в фокусе — кабельная продукция с алюминиевым сплавом 8ххх серии. В ходе мастер-класса приглашенные гости, опытные профессионалы монтажа и электрики лично убедятся в преимуществах алюминиевых кабелей, проверив их на гибкость, прочность и пластичность. Выдающиеся физические характеристики современной алюминиевой проводке обеспечивают примеси других металлов: медь дает пластичность, железо обеспечивает прочность, а цинк — высокую коррозионную стойкость и стабильность при высоких температурах.

Мастер-класс начнется в 14:30: с приветственным словом выступят эксперт Алюминиевой Ассоциации Александр Шалгинов, начальник Испытательного центра кабельной продукции «Москабельмет» Константин Сауткин и менеджер направления промышленных продаж компании EKF Михаил Судаков. Алюминиевая Ассоциация объединяет производителей, поставщиков и потребителей алюминия и является постоянным партнером «Москабельмет» в организации масштабных проектов по продвижению алюминия. Компания EKF производит электротехническое оборудование и разрабатывает специальное программное обеспечение. Модератор мероприятия — независимый дилер и эксперт по кабельной продукции, блогер и инфлюенсер Татьяна Миллер.

Среди приглашенных гостей — эксперты в области энергетики, представители профильных компаний, а также блогеры и профессионалы в монтаже и электрике: монтажник и блогер из Санкт-Петербурга Андрей Александров; председатель союза электромонтажников в Санкт-Петербурге, блогер и монтажник Роман Дерибин; один из лучших специалистов города Чудово и блогер Василий Вячеславович; монтажник и блогер Александр Ярошенко.

На мастер-классе сравнят и сопоставят характеристики трех кабелей производства «Завода Москабель»:

марки ВВГнг-LS 3x2,5ок – 0,66 кВ, марки АсВВГнг-LS 3x4ок – 0,66 кВ, марки АВВГнг-LS 3x4ок – 0,66 кВ.

Также покажут новейший выпуск из серии роликов от Испытательного центра кабельной продукции «Москабельмет». В нем Константин Сауткин тестирует образцы катанки из трех различных материалов на скручивание до разрушения, стойкость к перегибам и относительное удлинение после разрыва.

Мастер-класс по алюминиевой проводке проведут не только на выставке «Энергетика и электротехника»: в мае его представят и на другой площадке, уже в Москве. Подробностями поделимся позже — следите за новостями!