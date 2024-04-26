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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ АБСОЛЮТ КАБЕЛЬ, закупленного на маркетплейсе ОЗОН

26 апреля 2024, 09:36 155 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: EL-Комитет НОПСМ
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ТМ АБСОЛЮТ КАБЕЛЬ, закупленного на маркетплейсе ОЗОН (продавец ИП Колодяжная Сусана Викторовна).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены ужасающие отклонения по показателям:

  • занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 13,3 %);
  • превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 89,7 %).

Отбор образцов кабельной продукции ТМ АБСОЛЮТ КАБЕЛЬ проведен EL-Комитетом НОПСМ впервые.

Результаты испытаний, а также фактическое отсутствие сертификатов соответствия на продукцию ТМ АБСОЛЮТ КАБЕЛЬ и какой-либо информации о ее изготовителе свидетельствуют о том, что данная продукция является фальсификатом и представляет опасность при использовании по назначению.

EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ АБСОЛЮТ КАБЕЛЬ.

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Метки: EL-КОМИТЕТ, НОПСМ, ФАЛЬСИФИКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
NPSM
4.36

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