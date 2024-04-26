Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ТМ АБСОЛЮТ КАБЕЛЬ, закупленного на маркетплейсе ОЗОН (продавец ИП Колодяжная Сусана Викторовна).
Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены ужасающие отклонения по показателям:
Отбор образцов кабельной продукции ТМ АБСОЛЮТ КАБЕЛЬ проведен EL-Комитетом НОПСМ впервые.
Результаты испытаний, а также фактическое отсутствие сертификатов соответствия на продукцию ТМ АБСОЛЮТ КАБЕЛЬ и какой-либо информации о ее изготовителе свидетельствуют о том, что данная продукция является фальсификатом и представляет опасность при использовании по назначению.
EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ АБСОЛЮТ КАБЕЛЬ.
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