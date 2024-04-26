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RusCable Live - Новые слова кабельного рынка. Майские обновления. Оператор X. Эфир 26.04.24

26 апреля 2024, 10:18 189 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Скуфы, масики, штрихи, дед инсайды, краши, альтушки, хикканы и еще десятки других непонятных слов из молодежного сленга постепенно проникают в наши уши, тексты и сознание. Но мало кто из кабельщиков знает эти слова и может их правильно применить. Вместе с Олесей Снегиревой и Сергеем Кузьминовым, ведущими подкаста RusCable Live разберем непонятные термины и примерим их на кабельный рынок, который, кстати, довольно сильно просел. По крайней мере так говорят респонденты. Деньги заканчиваются, а загрузка производств пока еще не полная. Что происходит? Почему так? К чему готовится? Узнаем не только кто из кабельщиков масик, а кто злобный штрих, но и разберемся, что с этим делать

Что будем обсуждать:

  • Оператор Х. Финал трилогии кабельный завод будущего с ГК "Москабельмет"
  • Кабельная маркировка и ее последствия для рынка. 
  • Девушки опережают парней! Феминизация электротехники. Когда будет розовая гофра?
  • Мошенники, проверки, контрафакт. Впрочем, ничего нового.
  • Чайная пауза с ChinaCable.Ru. Делимся опытом применения оборудования и народными мудростями.
  • Сайты-двойники, тройники и рекурсия мошенничеств. Калужский кабельный завод против бандитов.
  • Алюминиевый мастер-класс в Санкт-Петербурге. Переходим?
  • Главные новости кабельного бизнеса, энергетики и электротехники за неделю.

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Обсуждают на форуме (251)
Метки: RUSCABLE LIVE, МКМ, CHINACABLE
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Кабельный завод будущего
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