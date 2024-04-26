Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Скуфы, масики, штрихи, дед инсайды, краши, альтушки, хикканы и еще десятки других непонятных слов из молодежного сленга постепенно проникают в наши уши, тексты и сознание. Но мало кто из кабельщиков знает эти слова и может их правильно применить. Вместе с Олесей Снегиревой и Сергеем Кузьминовым, ведущими подкаста RusCable Live разберем непонятные термины и примерим их на кабельный рынок, который, кстати, довольно сильно просел. По крайней мере так говорят респонденты. Деньги заканчиваются, а загрузка производств пока еще не полная. Что происходит? Почему так? К чему готовится? Узнаем не только кто из кабельщиков масик, а кто злобный штрих, но и разберемся, что с этим делать
Что будем обсуждать:
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