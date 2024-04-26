Топ-менеджеры GENESIS посетили выставку CHINAPLAS в Шанхае

CHINAPLAS 2024 — крупнейшая отраслевая выставка пластмассовой и резинотехнической промышленности в Азии, которая прошла в Шанхае с 23 по 26 апреля. На выставке были представлены последние результаты исследований в области полимеров, разработки новейших видов продукции, новые технологии их обработки и производства. По информации организаторов, выставка собрала на площади 380 000 кв. м 4420 международных экспонентов.

Участники делегации, GENESIS смогли:

изучить опыт иностранных коллег;

наладить новые партнёрские отношения.

Участие топ-менеджеров GENESIS на выставке Chinaplas подчеркивает их заинтересованность в поиске новых идей и решений для развития компании на мировом рынке.