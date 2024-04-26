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Топ-менеджеры GENESIS посетили выставку CHINAPLAS в Шанхае

26 апреля 2024, 13:15 350 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Genesis - завод полимерных материалов
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CHINAPLAS 2024 — крупнейшая отраслевая выставка пластмассовой и резинотехнической промышленности в Азии, которая прошла в Шанхае с 23 по 26 апреля. На выставке были представлены последние результаты исследований в области полимеров, разработки новейших видов продукции, новые технологии их обработки и производства. По информации организаторов, выставка собрала на площади 380 000 кв. м 4420 международных экспонентов.

Участники делегации, GENESIS смогли:

  • изучить опыт иностранных коллег; 
  • наладить новые партнёрские отношения. 

Участие топ-менеджеров GENESIS на выставке Chinaplas подчеркивает их заинтересованность в поиске новых идей и решений для развития компании на мировом рынке.

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Метки: GENESIS
Отрасль: Материалы для КПП 
GENS
5.22

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