Топ-менеджеры GENESIS посетили выставку CHINAPLAS в Шанхае

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
CHINAPLAS 2024 — крупнейшая отраслевая выставка пластмассовой и резинотехнической промышленности в Азии, которая прошла в Шанхае с 23 по 26 апреля. На выставке были представлены последние результаты исследований в области полимеров, разработки новейших видов продукции, новые технологии их обработки и производства. По информации организаторов, выставка собрала на площади 380 000 кв. м 4420 международных экспонентов.
Участники делегации, GENESIS смогли:
Участие топ-менеджеров GENESIS на выставке Chinaplas подчеркивает их заинтересованность в поиске новых идей и решений для развития компании на мировом рынке.
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