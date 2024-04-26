С 23 по 25 апреля состоялась 28-я Выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых Mining World Russia-2024. Мероприятие стало по-настоящему крупной отраслевой площадкой, собрав вокруг себя более 570 компаний, а площадь выставки составила 30 000 м².

На стенде ХКА были представлены как уже зарекомендовавшие себя решения, так и новые разработки для горнорудной отрасли. Коллеги провели ряд переговоров с представителями отраслевых компаний, а также обсудили рабочие вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества с текущими клиентами.

В павильонах посетители выставки также смогли познакомиться с различной колесной и гусеничной техникой, новейшими образцами самосвалов, буровых установок, горнопроходческих машин и различной крупногабаритной техникой.

Помимо экспозиции мероприятие сопровождалось насыщенной деловой программой, в ходе которой эксперты отрасли обсудили возможности развития горных предприятий.