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Холдинг Кабельный Альянс принял участие в Mining World Russia-2024

26 апреля 2024, 14:30 322 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Холдинг Кабельный Альянс

С 23 по 25 апреля состоялась 28-я Выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых Mining World Russia-2024. Мероприятие стало по-настоящему крупной отраслевой площадкой, собрав вокруг себя более 570 компаний, а площадь выставки составила 30 000 м². 

На стенде ХКА были представлены как уже зарекомендовавшие себя решения, так и новые разработки для горнорудной отрасли. Коллеги провели ряд переговоров с представителями отраслевых компаний, а также обсудили рабочие вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества с текущими клиентами. 

В павильонах посетители выставки также смогли познакомиться с различной колесной и гусеничной техникой, новейшими образцами самосвалов, буровых установок, горнопроходческих машин и различной крупногабаритной техникой. 

Помимо экспозиции мероприятие сопровождалось насыщенной деловой программой, в ходе которой эксперты отрасли обсудили возможности развития горных предприятий.

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Метки: ХКА, Mining World Russia-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 
UGMH
7.4

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