Подмосковье, Китай и Казахстан начали строить новый транспортно-логистический хаб в Селятино. В торжественной церемонии закладки капсулы в его основание приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев. Новый терминал войдет в состав ТЛЦ «Селятино», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Хочу поприветствовать наших друзей, которые приехали из Китая, казахских партнеров, братьев. Очень приятно, когда на самом высоком уровне - нашим Президентом, господином Си Цзиньпином, Президентом Казахстана - намечаются важные возможности сотрудничества. И особо приятно, когда они реализуются у нас. Для Подмосковья тема логистики, транспортного сообщения, создания рабочих мест, инвестиций - все это принципиально важно, - сказал Андрей Воробьев. - Я знаю, что все три стороны работают плечом к плечу для того, чтобы каждый год мы видели результаты - и экономические, и технологические успехи. Для нас это важный проект еще и потому, что он дает дополнительные экспортные возможности нашему малому, среднему бизнесу. Хочу пожелать всем участникам этого проекта успехов. В добрый путь!».

В состав нового многофункционального логистического комплекса войдут мультитемпературный склад площадью 65 тыс. м², контейнерные площадки на дополнительные 3 тыс. TEU (20-футовых контейнеров), площадки для хранения до 10 тыс. легковых автомобилей, а также 3 км дополнительных ж/д путей, которые построит Казахстан. Завершить работы планируют уже в следующем году.

После реализации второй очереди через ТЛЦ «Селятино» будет проходить 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое - с 180 тыс. тонн до 550 тыс. тонн. Будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест.

«В 2013 году Президент Си Цзиньпин выдвинул крупную инициативу совместного строительства «Один пояс и один путь» в Астане. Россия и Казахстан были первыми странами, которые отреагировали и активно приняли в ней участие. ‹…› На этот раз совместно с российской транспортной компанией «Славтранс-сервис» и «Казахстанскими железными дорогами» будет реализован проект логистического комплекса «Селятино». Он станет важной логистической хабовой базой для трех стран. Многие категории товаров будут проходить из Подмосковья через Казахстан и прибывать в Сиань менее чем за 10 дней, создавая еще более удобный и стабильный торговый канал. ‹…› При мощной поддержке России и Казахстана мы построим современную международную логистическую систему в Европе и Азии», - сказал секретарь парткома международного порта Сиань Чанба Сунь Иминь.

Сегодня из Селятино в китайско-казахстанский логистический терминал, расположенный в городе Сиань (КНР), отправился первый контейнерный поезд «HUB to HUB» нового совместного проекта России, Китая и Казахстана - это 50 контейнеров российской продукции, в том числе из Подмосковья. От кондитерских изделий до строительных материалов.

«Сегодня мы начинаем большой проект. Работаем с российскими и китайскими партнерами. Казахстан вкладывает большие ресурсы в развитие транзитного потенциала. За последние годы – 35 млрд долларов. За это время в 7 раз повысился уровень транзита по основным коридорам в Россию и Китай через Казахстан. Реализация этого проекта даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, в том числе для казахстанских грузоотправителей, положительно отразится на сроках доставки, будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию контейнерных перевозок. Совместное предприятие позволит максимально задействовать потенциал участников проекта и расширит спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности», - сказал Нурлан Сауранбаев.

Сухой порт «Селятино» - один из самых крупных в Подмосковье. Это универсальный комплекс, состоящий из холодильных складских помещений (42 тыс. тонн), объединенных с крупнейшим железнодорожным контейнерным терминалом в Московском регионе. Вместимость контейнерного парка - 22 тыс. TEU. Доставляют грузы из различных регионов России и зарубежных стран как железнодорожным, так и автотранспортом. Кроме того, организовывается обратная загрузка. В планах в этом году принять и отправить почти 19 млн тонн груза.

«Транзит через Казахстан обеспечивает «КТЖ», а отправку поездов с получением мер господдержки осуществляет Сианьский порт, расположенный в провинции Шэньси. Исторически это начало шелкового пути, центр Китая, куда свозится продукция с основных товаропроводящих регионов. Московская область фактически становится флагманом российского экспорта в Китай. Это самый перспективный рынок. Мы даем нашим казахским и китайским партнерам преференциальные условия работы. Первый поезд придет в КНР через 13 дней, для сравнения по глубокому морю это бы заняло 60 дней, - рассказал председатель совета директоров АО «Славтранс-Сервис» Андрей Голландцев. – Сейчас мы уже создали контейнерную площадку и приступаем к строительству склада для консолидации готовой продукции в обратную загрузку. «Селятино» станет местом притяжения экспортеров со всей России».

Проект также включает в себя строительство автодороги, которая выведет транзитный транспорт из п. Селятино. Ее маршрут пока обсуждается. Жители обеспокоены грузовыми автомобилями, проезжающими через поселок. Объездная дорога решит все вопросы. Как именно, людям расскажут на встрече, которая будет проведена в ближайшее время.

Почти 15% поставок из Московской области в другие страны – это продукция АПК. Регион занимает 1 место в РФ по экспорту молочных продуктов, мяса, напитков, переработанных овощей и фруктов. Одни из основных экспортных партеров Подмосковья – Белоруссия, Казахстан и Китай. Например, в прошлом году в 24 раза вырос экспорт подмосковного мороженого в КНР.

Помимо ТЛЦ «Селятино» в Подмосковье также расположены сухие порты «Восточный» в Богородском г.о., «Белый Раст» в Дмитрове, «Электроугли» и т.д.