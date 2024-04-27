В Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» состоялось очередное заседание Методологического совета по вопросам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электроэнергии (экономическому управлению спросом).

Участие в организованном АО «СО ЕЭС» и коммерческим оператором оптового рынка электроэнергии и мощности мероприятии приняли более 130 экспертов из 50 организаций, в том числе представители генерирующих, электросетевых и энергосбытовых компаний, гарантирующих поставщиков и потребителей.

Представители Системного оператора и АО «АТС» подробно осветили вопросы, связанные с подготовкой и проведением конкурентного отбора исполнителей услуг по управлению спросом на 3 квартал 2024 года. По результатам отбора они впервые будут оказываться в рамках целевой модели.

Специалисты Системного оператора рассказали о процедурах аттестации объектов регулирования и формирования агрегированных объектов управления, особенностях и этапах определения готовности участников к исполнению обязательств, порядке определения фактически исполненного объема снижения потребления.

Особое внимание докладчики обратили на сжатые сроки на подготовку и подачу документов для участия в первом отборе.

В завершение встречи выступающие подробно ответили на вопросы участников, касающиеся отдельных аспектов работы нового механизма.

Начало отбора заявок на исполнение услуг 10:00 (мск) 17 июня. Процедура продлится до 10:00 (мск) 19 июня. Предельный объём услуг, подлежащих отбору, в 1 ценовой зоне составит 955 МВт, во 2 ценовой зоне – 373 МВт. Публикация Реестра итогов отбора состоится не позднее 20 июня.